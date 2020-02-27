ريال مدريد يطعن على طرد سيرجيو راموس أمام مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد سيطعن على طرد قائده سيرجيو راموس خلال الخسارة 1/2 على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام مانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وحصل راموس قائد منتخب إسبانيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 86 بعد عرقلته للبرازيلي غابرييل جيسوس، ما يعني غيابه عن مباراة العودة في مانشستر الشهر المقبل.

وذكرت محطة ”كادينا سير“ الإسبانية الإذاعية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يسعى لخوض مباراة العودة بالقوة الضاربة، لذلك قرر النادي الملكي الطعن على طرد راموس قبل مباراة العودة المقررة على ملعب الاتحاد في 17 مارس/ آذار المقبل.

وحوّل مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في آخر ربع ساعة حيث نفذ البلجيكي كيفن دي بروين ركلة جزاء بنجاح، ليتفوق على مواطنه تيبو كورتوا ويهز شباكه من ركلة جزاء في الدقيقة 82 ويمنح سيتي التقدم، بعدما أدرك جيسوس التعادل بعد تمريرة عرضية من دي بروين في الدقيقة 78.

ووضع إيسكو ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 60 بعد هجمة مرتدة رائعة، لكن ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة خسر المباراة وقائده راموس.

وهذه البطاقة الحمراء الرابعة في مسيرة راموس في دوري الأبطال، ليتقاسم هذا الرقم القياسي مع زلاتان إبراهيموفيتش وإدغار ديفيز، فضلا عن أن هذا الطرد رقم 26 لراموس مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.