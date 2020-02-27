عقب تصريحاته عن الحكام.. هل يوقف ”يويفا“ فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد؟

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الشاب مهدد بالإيقاف 3 مباريات، حال فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملفًا تأديبيًا ضده بسبب تصريحاته ضد حكام مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقال فينيسيوس جونيور بعد المباراة:“لم ننهض بدنيًا، غابيرييل جيسوس ارتكب خطأ في الهدف الأول، والكل يعرف ذلك، ولست محتاجًا للذهاب لغرفة الملابس لأرى اللقطة، والحكم لديه تقنية الفيديو ولم يذهب لمشاهدتها، والحكام دائمًا يأتون إلى هنا ويتخذون قرارات ضدنا“.

وأضاف النجم البرازيلي موجهًا سهامه لحكام الدوري الإسباني:“أمام ليفانتي بطاقة راموس في الخطأ الأول له ليست طبيعية، وإذا طلبوا منا الرهان السيئ، نحن الفريق الأكثر فوزًا بدوري أبطال أوروبا وأكثر“.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بإمكانه فتح تحقيق ضد فينيسيوس جونيور بسبب تصريحاته ضد الحكام وإيقافه مباراة واحدة أو 3 مباريات بحسب القوانين، وهو ما يعني غيابه عن لقاء الإياب أمام مانشستر سيتي.

وأضافت ”سبورت“ أن ”يويفا“ أوقف نيمار نجم باريس سان جيرمان 3 مباريات، الموسم الماضي، بعد تصريحاته ضد حكام فريقه أمام مانشستر يونايتد في لقاء إياب دور الـ16 الموسم الماضي.

وكان نيمار غائبًا عن لقاء الإياب بسبب الإصابة، وقال بعد اللقاء تعليقًا على ضربة الجزاء التي أقصت فريقه:“للأسف عينوا 4 أشخاص لا يفهمون بكرة القدم، كيف يمكنه وضع يده خلف ظهره؟ ضربة جزاء غير موجودة“.

وتلقى نيمار عقوبة الإيقاف 3 مباريات، وتم تقليصها لمباراتين من طرف محكمة التحكيم الرياضي وعاد للعب في النسخة الحالية بعد مرور جولتين من دوري المجموعات.