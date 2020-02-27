”فيفا“ يطالب الاتحاد الإسباني بإلغاء ضم لاعبين جدد بعد إغلاق سوق الانتقالات

ذكرت صحيفة ”ماركا“، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اعترض على تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع المهاجم الدنماركي مارتن بريثوايت من ليغانيس، بعد انتهاء فترة سوق الانتقالات الشتوي.

وسمح الاتحاد الإسباني لكرة القدم لبرشلونة بالتعاقد مع مهاجم، بعد إغلاق السوق الشتوي، عقب التأكد من إصابة عثمان ديمبلي، وغيابه أكثر من 5 أشهر.

وبحسب قوانين الاتحاد الإسباني، فإنه يحق لبرشلونة إشراك بريثوايت في المسابقات المحلية فقط، في حين لا يمكنه الدفع به في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ”ماركا“، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، طلب من الاتحاد الإسباني عدم السماح للأندية بالتعاقد مع أي لاعب خارج فترتي القيد المعتادة (الصيفية والشتوية).

وأضافت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ”فيفا“ تحذيرا للاتحاد الإسباني، إذ سبق أن حدث ذلك في 2016.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن الاتحاد الإسباني رفض في المرة الأولى طلب ”فيفا“، ولكنه ينوي مناقشة الأمر مرة أخرى نهاية الموسم الحالي.

وإسبانيا الدولة الوحيدة المسجلة في ”فيفا“، التي تسمح بضم لاعبين مرتبطين بأندية أخرى خارج فترات الانتقالات.

وأعلن نادي برشلونة التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن بريثوايت، قبل أيام، بعدما كسر شرطه الجزائي البالغ 18 مليون يورو.

وبحسب الإعلان الرسمي من برشلونة، فإن قيمة كسر عقد مارتن بريثوايت مع برشلونة تساوي 300 مليون يورو.

ويمتد عقد المهاجم الدنماركي حتى 2024.