برشلونة يخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد بـ12 لاعبا فقط

سيجد برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني نفسه مجبرا على خوض الكلاسيكو على أرض ريال مدريد بخمسة عشر لاعبا فقط في ظل الإصابات والإيقافات في صفوف الفريق.

ويلعب برشلونة متصدر الليغا في سانتياغو برنابيو يوم الأحد المقبل في الكلاسيكو الثاني بين الفريقين هذا الموسم بعدما انتهت المباراة الأولى بينهما في الدوري بالتعادل السلبي في كامب نو.

وتشمل قائمة الغائبين عن الكلاسيكو في صفوف برشلونة حسب ما قالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي خضع لجراحة أخيرا وكذلك زميله الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تأكد غيابه عن الفريق لمدة 6 أشهر، وانضم إليهما الظهير الأيسر جوردي ألبا للإصابة أيضا.

وتعرض سيرجي روبرتو لإصابة بكسر في ساقه اليمنى وسيغيب عن المباراة وكذلك عن الملاعب عدة أسابيع بينما يمكن للوافد الجديد مارتن برايثوايت المشاركة.

وبالإضافة لبرايوايت يحق للحارسين مارك اندريه تير شتيغن ونيتو المشاركة وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وكليمو لينغليه وصمويل أومتيتي وجونيو فريبو كذلك في الدفاع.

وفي خط الوسط يملك كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وارثر ميلو وفرينكي دي يونغ وأرتورو فيدال.

وفي الهجوم لديه القائد ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان بالإضافة إلى الدنماركي برايثوايت وبعض لاعبي الفريق الثاني مثل انسو فاتي وإناكي بينا وريكوي بويغ وأراغو وأكيكي كولادو.

وينخفض هذا العدد إلى 12 لاعبا فقط عندما يستضيف النادي الكتالوني نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال نظرا لإيقاف فيدال وبوسكيتس وعدم أحقية برايثوايت سوى في المشاركة بالدوري المحلي.