 إعلان حكم مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو – إرم نيوز‬‎

إعلان حكم مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

إعلان حكم مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حكام مباراة الكلاسيكو، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة، في الأول من شهر مارس المقبل، في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتم تعيين الحكم ماتيو لاهوز حكما رئيسا، وخوسيه لويس غونزاليس غونزاليس حكما على الـ VAR.

وأدار لاهوز 4 مُباريات سابقة للكلاسيكو، حقق فيها الريال الفوز بمبارتين، وبرشلونة في واحدة، وتعادلا في أخرى.

ويعود آخر كلاسيكو قاده لاهوز، قبل عام من الآن وتحديدًا في 6 فبراير/شباط 2019، في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، والذي أقيم بملعب كامب نو وانتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول على ملعب ”كامب نو“ قد انتهت بالتعادل السلبي، ولكن مباراة الأحد المقبل مختلفة تمامًا بسبب الصراع المحتدم على القمة، حيث يتواجد برشلونة في المركز الأول بينما الوصيف هو ريال مدريد حتى الآن.

وفقد النادي الملكي صدارة الليغا بسبب الخسارة المفاجئة أمام ليفانتي، فيما نجح برشلونة في الانتصار على إيبار بخمسة أهداف نظيفة بفضل 4 أهداف للأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما جعل البرسا يتصدر المسابقة المحلية بفارق نقطتين.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة.

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