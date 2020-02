تقارير تؤكد جاهزية بيكيه لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

كشفت إذاعة ”راك 1“ الإسبانية جاهزية الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، للمواجهة المرتقبة لفريقه ضد ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الإذاعة: ”جيرارد بيكيه سوف يتمكن من المشاركة في كلاسيكو البيرنابيو يوم الأحد على الرغم من تعرضه لإصابة يوم أمس ضد نابولي“.

وتعرض بيكيه للإصابة في مباراة الأمس، الثلاثاء، أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتم استبداله في نهاية المباراة بزميله، كليموه لينغليه.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أشارت إلى أن اللاعب لحظة خروجه من ملعب ”سان باولو“ قد طمأن وسائل الإعلام عن حالته وأنه لا يشعر بأي ألم يمنعه من المشاركة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أشارت إلى أن بيكيه سيخضع لفحوصات طبية بعد عودة البعثة سريعا إلى برشلونة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.

ومن المفترض أن لا يحصل لاعبو برشلونة على راحة سلبية بعد نهاية مباراة نابولي، إذ سيتدرب الفريق اليوم استعدادا لمباراة الكلاسيكو المنتظرة.

???? — Gerard Piqué will be able to play Sunday's Clasico at the Bernabeu, despite injury at the end of the game yesterday. [rac1] pic.twitter.com/QzWqoTmoJO

— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 26, 2020