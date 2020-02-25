تقرير: ديمبلي يتمسك بالاستمرار مع نادي برشلونة الموسم المقبل

يمر الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم فريق برشلونة الإسباني، بأوقات عصيبة داخل جدران النادي الكتالوني بعد إصابته قبل أسابيع في عضلات الفخذ، والتي يغيب على إثرها لفترة تصل إلى 6 أشهر.

واستغل برشلونة إصابة ديمبلي لتعزيز خط هجومه بصفقة جديدة، بعد التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت.

وتحوم الشكوك بشأن استمرار ديمبلي مع البلوغرانا في الموسم المقبل بعد تعافيه من إصابته الحالية.

إصرار ديمبلي

ونقلت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، عن أحد المصادر المقربة لديمبلي، أن نجم الفريق الكتالوني لا يفكر في الرحيل عن الفريق بعد عودته من الإصابة.

وقال المصدر في تصريحاته: ”ليست هناك فرصة لرحيل ديمبلي عن برشلونة في الصيف المقبل، سوف يتعافى بشكل جيد ليكون جاهزاً عند انطلاق الموسم الجديد“.

وأضاف: ”هو مصمم على النجاح في برشلونة بأي ثمن، ولن يبدأ تجربة جديدة تبني على الفشل“.

وكان ديمبلي قد رفض في الصيف الماضي الانضمام لباريس سان جيرمان، في إطار صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوغرانا.

الاختبار الأخير

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الموسم المقبل سيكون هو الاختبار الأخير بالنسبة لديمبلي في برشلونة.

ويأمل اللاعب الفرنسي الشاب في أن تبتعد عنه الإصابات في الموسم المقبل، خاصة وأن الوقت ينفد منه في النادي الإسباني الكبير.

ويسعى ديمبلي لتأكيد موهبته الكبيرة، خاصة وأن المستقبل ما زال مفتوحا له وهو في الـ 22 من عمره.