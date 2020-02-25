الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث برشلونة عن فرصة ذهبية أمام نابولي، الذي يأمل أيضا في تحقيق نتيجة طيبة أمام ضيفه الكتالوني.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (سان باولو) في إيطاليا، في الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

لم يتقابل الفريقان في أي مناسبة رسمية، ولعب نابولي ضد برشلونة 4 مباريات ودية.

ولم يفز نابولي سوى مرة وحيدة، كما تغلب برشلونة 3 مرات، ولكن لقاء الليلة سيكون الأول رسميا.

مشوار الفريقين

واحتل نابولي المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بعدما فاز على أرضه على حساب ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي، وتغلب خارج أرضه على رد بول سالزبورج النمساوي وتعادل 3 مرات.. وسجل الفريق 11 هدفا واستقبل 4 أهداف.

واحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، وحقق برشلونة الفوز على سلافيا براج التشيكي وإنتر ميلان الإيطالي ذهابا وإيابا وبروسيا دورتموند الألماني وتعادل مع براج ودورتموند.. وسجل برشلونة 9 أهداف واستقبل 4 أهداف.

أسلحة نابولي

يدخل فريق نابولي اللقاء متسلحا بسجله المميز على ملعبه، فالفريق الإيطالي لم يخسر على أرضه في دوري أبطال أوروبا على مدار 8 مباريات متتالية، منذ خسارته على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم 11 نوفمبر 2017.

وانتفض فريق نابولي تحت قيادة مدربه جينارو جاتوزو وحقق الفوز في 6 مباريات من 7 لقاءات، وهو ما يعزز طموحات الفريق تحت قيادة جاتوزو في المشوار الأوروبي.

وأكد جاتوزو أن اللقاء سيكون صعبا للغاية بالنسبة لفريقه، رغم أنه على ملعبه، ولكن قوة برشلونة وخبراته تجعله في مهمة صعبة للغاية.

ويفتقد نابولي خدمات فينسنت بوجوت بجانب المدافع كاليدو كوليبالي للإصابة، والمهاجم فرناندو يورينتي، ويعتمد جاتوزو على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس دافيد أوسبينا وأمامه رباعي خط الدفاع كوستاس مانولاس ونيكولا ماكسيموفتش وجيوفاني دي لورينزو وماريو روي.

ويقود خط الوسط دييجو ديمي ويمينه فابيان رويز ويساره بيوتر زيلينسكي، ويقود خط الهجوم المثلث الذي يضم خوسيه كاييخون ولورينزو إنسيني ودرايس ميرتينز.

أفكار برشلونة

يتطلع فريق برشلونة لتحقيق نتيجة طيبة من أجل تحقيق الفوز على حساب نابولي في عقر داره؛ لتسهيل مهمته في لقاء الإياب.

وأكد المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، أن المباراة ستكون قوية وصعبة، كما أنها أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ويتمنى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن برشلونة نجمه لويس سواريز بجانب سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا وعثمان ديمبيلي، بجانب عدم قيد مارتن برايثوايت، ويعتمد البارسا على تشكيلة تضم الحارس مارك تير شتيجن وأمامه الرباعي كليمنت لينجليه وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وجونيور فريبو للدفاع.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره آرثر وفرانكي دي يونج مع ثلاثي الهجوم أرتور فيدال وليونيل ميسي خلف المهاجم أنطوان جريزمان.

وقال حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق لإرم نيوز، إن نابولي يقدم نتائج جيدة في الدوري الإيطالي مع جاتوزو والفريق تحسن أداؤه بشكل جماعي في المرحلة الماضية.

وأوضح أن خبرات بعض لاعبي نابولي خاصة كاييخون وإنسيني وميرتينز وأوسبينا ستساعد الفريق الإيطالي، ولكن برشلونة لديه أوراق مهمة وخبرات طويلة بوجود ميسي وجريزمان وبوسكيتس.