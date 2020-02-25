التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، في معقل فريق الجنوب ملعب سان باولو، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يسعى الفريق الكتالوني بالخروج بأي نتيجة إيجابية تزيد من فرصته في التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، قبل مواجهة الإياب التي يخوضها على ملعبه ووسط جماهيره بملعب ”كامب نو“ في الـ18 من مارس المقبل.

وتأهل برشلونة لثمن نهائي دوري الأبطال بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الـ 6 برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم، وسجل 9 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

في المقابل حجز نابولي مقعده في هذا الدور، بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف ليفربول، إذ جمع فريق الجنوب 12 نقطة من 3 انتصارات، و3 تعادلات ولم يسجل أي هزيمة، وأحرز لاعبوه 11 هدفا، واهتزت شباكهم 4 مرات.

ويدخل الفريق ”الكاتالوني“ مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذي حققه على إيبار 5-0، منها رباعية ”سوبر هاتريك“ من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، لينتزع برشلونة الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي سقط أمام ليفانتي 1-0.

واستعاد نابولي توازنه من جديد بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، حيث انتزع فوزا غاليا أمام بريشيا بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف للفوز 2-1 على ملعب ”ماريو ريغامونتي“، في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وفيما يأتي التشكيلة المتوقعة للفريقين: