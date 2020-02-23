أتلتيكو مدريد يصعق فياريال ويصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

سجل جواو فيلكس، المنضم في صفقة قياسية لأتلتيكو مدريد، هدفه الأول في حوالي خمسة أشهر بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليساعد ناديه في الفوز 3-1 على فياريال اليوم الأحد.

وغاب اللاعب البالغ عمره 20 عاما، والمنضم لأتلتيكو العام الماضي من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو (136.62 مليون دولار)، عن معظم منافسات الشهر الماضي بسبب الإصابة لكنه شارك كبديل وسجل الهدف الثالث لناديه بعدما منح باكو ألكاسير التقدم بهدف لفياريال.

وأدرك أنخيل كوريا مهاجم الأرجنتين التعادل لأتلتيكو قبل الاستراحة وأضاف القائد كوكي الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يترك البديل فيلكس بصمته بتسديدة من حافة المنطقة بعد عشر دقائق.

اتلتيكو مدريد 3 × 1 فياريال | أهداف المباراة ????#AtletiVillarreal

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/4kacJvTdWm — ???? (@goal586) February 23, 2020

ويأتي هذا الفوز بعد انتصار أتلتيكو الثمين 1-صفر على ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء الماضي ليتقدم فريق المدرب دييغو سيميوني إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 25 مباراة وهو نفس رصيد أشبيلية رابع الترتيب.