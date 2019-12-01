جماهير أتلتيكو مدريد تدمر لوحة غريزمان في واندا ميتروبوليتانو (فيديو)

دمرت جماهير أتلتيكو مدريد لوحة الفرنسي أنطوان غريزمان المهاجم السابق للفريق في محيط استاد واندا ميتروبوليتناو قبل ساعات قليلة من استقبال اللاعب مع برشلونة فريقه الجديد.

واجه غريزمان صعوبات في مستهل موسمه مع فريقه الجديد برشلونة حامل لقب الليغا، لكن المهاجم الفرنسي أظهر مؤشرات في الفترة الأخيرة على تأقلمه مع الوضع الجديد قبل عودته إلى واندا ميتروبوليتانو بعد خلافات مريرة بين الناديين.

وكان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد لخمس سنوات وأظهر التزامه مع النادي حين رفض عرضًا للانضمام لبرشلونة في 2018، وتعهد ببقائه في صفوف أتلتيكو مدريد في فيلم تلفزيوني وثائقي.

???? – جماهير اتليتكو مدريد تضع الجرذان على اللوحة المتواجدة في ملعب الميترو والتي تحمل إسم لاعبهم السابق غريزمان ❌????

pic.twitter.com/QxJbIEPhYH — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) December 1, 2019

لكن بعدها بعام واحد فقط انضم إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو (132 مليون دولار) ما دفع أتلتيكو مدريد لتقديم شكوى قانونية؛ لأن النادي الكتالوني تفاوض مع غريزمان دون إذن النادي. لكن تم تغريم برشلونة 300 يورو فقط في القضية.

وأنهى ضم برشلونة لغريزمان، الذي سجل 133 هدفًا في كافة المسابقات مع أتلتيكو، مطاردة دامت طويلًا لضم اللاعب الذي مثلت مسألة انضمامه أكبر سر مذاع في كرة القدم الإسبانية.

وحاول برشلونة التعاقد مع غريزمان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لكن اللاعب وقع على عقد جديد مع أتلتيكو لمدة خمس سنوات حتى 2023 تضمن شرطًا جزائيًا بمبلغ 200 مليون يورو والذي تراجع إلى 120 مليونًا في أول يوليو /تموز الماضي.

وقبل وصول المهاجم الفرنسي إلى استاد واندا ميتروبوليتانو الذي كان يتألق بين جنباته، ألقت الجماهير لوحة عليها اسمه والفترة التي لعبها للنادي بين عامي 2014 و2019 وعليها (إكس) باللون الأحمر، ويسقط عليها في المطار من كل حدب وصوب، في إشارة إلى غضبها من الدولي الفرنسي.

وفي ظل هذه المشاهد من المتوقع أن تستقبل جماهير أتلتيكو المهاجم بهجوم شديد في ظهوره الأول على ملعبه السابق وبين جماهيره التي لطالما تغنت به وبأهدافه.

ويحتاج برشلونة للفوز لاستعادة الصدارة من ريال مدريد وله مباراة مؤجلة مع النادي الملكي، بينما يحتل أتلتيكو المركز السادس قبل المباراة برصيد 25 نقطة ويمر حاليًا بفترة تراجع بعد أن حقق انتصارًا واحدًا في آخر ست مباريات في مختلف المسابقات.