بعد هازارد.. ضربة مؤلمة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ضربة جديدة، قبل مواجهة برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، في الدوري الإسباني، وبعد وقت قليل من تأكد غياب البلجيكي إدين هازارد.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن ريال مدريد سيفتقد خدمات نجمه البرازيلي الشاب رودريغو غوس، بعدما تلقى بطاقة حمراء، في مشاركته مع فريق الشباب ”كاستيا“، أمام سان سيباستيان دي لوس رييس في دوري الدرجة الثانية.

وأضافت الصحيفة أن رودريغو ارتكب تصرفا صبيانيا أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، ما دفع حكم المباراة لطرده.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن قوانين الاتحاد الإسباني تنص على أن أي لاعب يلعب في فريق ويُطرد في أي مباراة رفقة الفريق الأول أو فريقه الثاني أو فئاته الصغرى لا يمكنه اللعب في المباراة اللاحقة للفريق الأول أو لأي فئة أخرى، وهو ما يعني أن رودريغو لن يكون متاحا لريال مدريد أمام برشلونة يوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسبق لفينسيوس جونيور أن تعرض للطرد رفقة الفريق الثاني وغاب عن كلاسيكو الموسم الماضي رغم أن ريال مدريد قدم اعتراضا على طرده وحاول إشراكه، لكن الاعتراض رفض.

وانضم رودريغو لريال مدريد، الصيف الماضي من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ويبلغ من العمر 19 عاما.

وسجل رودريغو 8 أهداف وصنع اثنين في 20 مباراة مع ريال مدريد، بينها تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، في مباراة ريال مدريد مع غالاتا سراي التركي بدوري أبطال أوروبا.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإسباني، حيث تعادل على ملعبه 2/2 مع سيلتا فيغو، ثم خسر 0/1 أمام ليفانتي.

وتراجع النادي الملكي للمركز الثاني في جدول الترتيب وفي رصيده 53 نقطة، ويتأخر بنقطتين فقط عن برشلونة المتصدر.