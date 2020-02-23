رسميا.. نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو ومباراة نابولي

أكد نادي برشلونة غياب نجم الفريق سيرجي روبرتو لمدة لن تقل عن 3 أسابيع، وقد تصل إلى 4.

وقال برشلونة في بيان: ”سيرجي روبيرتو يعاني من إصابة في وتر عضلة الفخذ الأيمن. مدة الغياب 3 إلى 4 أسابيع“.

وبذلك يتأكد غياب اللاعب عن مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو البرنابيو، كما سيغيب عن رحلة الفريق إلى نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “ سبورت ”، أن برشلونة سيسافر، غدا الإثنين، لنابولي لخوض لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا الذي انتشر في عدة مناطق في إيطاليا، وأدى لتأجيل عدة لقاءات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بمختلف أقسامه.

وأكدت شبكة “ ESPN ”، أن إدارة برشلونة علمت بالإجراءات التي تتبعها السلطات الإيطالية بشأن كل الوافدين على إيطاليا هذه الأيام، والتي تخص الوقاية من فيروس كورونا.

وحسب الشبكة، فالسلطات الإيطالية أخبرت إدارة برشلونة بأن بعثتها ستتعرض لفحص طبي في المطار، وأن أي شخص حرارته مرتفعة سيتم نقله للمستشفى لتلقي فحوصات طبية؛ للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

ويبقى الخوف أكثر على جماهير برشلونة، التي ستسافر لنابولي لدعم فريقها، والتي ستتلقى نفس المعاملة في المطارات الإيطالية.

ومس الفيروس مناطق في شمال إيطاليا، لكن نابولي تعتبر إحدى مدن جنوب إيطاليا؛ مما يجعلها، على الأقل في الوقت الحالي، بعيدة عن المناطق المتضررة.

ولم يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أي موقف يخص اللقاء الذي سيجمع نابولي وبرشلونة، الثلاثاء القادم، في ملعب سان باولو، رغم كون السلطات الإيطالية اتخذت تدابير قصوى بشأن انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق بإيطاليا، وخصوصا منطقتي لومباردي وبيدمنونت.