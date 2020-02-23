مباراة برشلونة ضد نابولي.. مفاجأة من كيكي سيتين لمواجهة دوري أبطال أوروبا..

أعلن المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة النادي الكتالوني لمواجهة نابولي، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة غياب سيرجي روبيرتو بسبب الإصابة، في حين تواجد الوافد الجديد، المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، رغم أنه غير مسجل في قائمة الفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمواجهة نابولي:

تير شتيغن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، آرثر ميلو، ليونيل ميسي، نيتو، كليمونت لينغليت، أنطوان غريزمان، فرينكي دي يونغ، أرتورو فيدال، صاموئيل أومتيتي، جونيور فيربو، إنياكي، ريكي بويغ، كولادو، أنسو فاتي، أراوخو، أكيمي.

ويحل برشلونة ضيفا على نابولي، الثلاثاء، على ملعب سان باولو، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب على ملعب كامب نو في 18 مارس المقبل.

ولم يسبق لبرشلونة أن لعب أي مباراة رسمية ضد نابولي.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، تعيين الحكم الألماني فيليكس بريش لإدارة مباراة برشلونة مع نبولي.

وسيساعده كل من مارك بورش، وستيفان لوب، والحكم الرابع سيكون هارم أومرز، وباستيان دانكرت مسؤول تقنية الفيديو.

وسب أن قاد بريش 4 مباريات لنابولي، خسر مرتين، أمام تشيلسي ومانشستر سيتي، وفاز مرتين، على بنفيكا، وليفربول، في حين قاد بريش 6 مباريات لبرشلونة، حقق فيها النادي الكتالوني الفوز 3 مرات، في حين تعادل مرتين وخسر مرة.

ويدخل برشلونة المباراة منتشيا بفوزه 5/0 على إيبار في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، سجل منها نجمه الأرجنتيني 4 أهداف (سوبر هاتريك).

