تشخيص إصابة هازارد بعد إصابته في مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تشخيص إصابة النجم البلجيكي إيدن هازارد، والتي تعرض لها في مباراة فريقه ضد ليفانتي، مساء السبت، في الدوري الإسباني، وأدت لخروجه مصابا.

ووفقا لما ذكرته إذاعة ”الكادينا كوبيه“، فإنه تم تشخيص إصابة هازارد بتمزق في قدمه اليمنى، وسيغيب عن فريقه لفترة لن تقل عن شهرين، وبذلك تأكد غيابه عن مباراتي فريقه ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الأحد المقبل.

Hazard sufre una fisura en el peroné distal derecho. Pendiente de evolución.https://t.co/msMF3UEB6Z — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) February 23, 2020

فيما قال نادي ريال مدريد في بيان: ”بعد الفحوصات التي تم إجراؤها على لاعبنا إيدن هازارد في مركز الخدمات الطبية التابع لريال مدريد، تبيّن وجود شرخ في شظية كاحل القدم اليمنى“.

وخرج هازارد في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة ليترك مكانه لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكانت تظهر عليه المعاناة من آلام في كاحل قدمه اليمنى، وهو الألم ذاته الذي جعله يبتعد لمدة 82 يوما خلال هذا الموسم الجاري بعد تدخل مواطنه توماس مونييه عليه خلال مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الـ26 من نوفمبر 2019 الماضي.

هذه هي الإصابة الثالثة التي يتعرض لها إيدن هازارد، البالغ من العمر 29 عاما، منذ انضمامه إلى معقل سانتياجو برنابيو في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، إذ تعرض -أيضا- لإصابة في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر في منتصف شهر أغسطس الماضي، ما جعله يغيب عن ثلاث جولات في الليجا، وفقط تمكن هازارد مع ريال مدريد هذا الموسم من المشاركة في 15 مباراة من أصل 36 مباراة.