زيدان يقلق جماهير ريال مدريد بشأن إصابة هازارد.. وراموس يهاجم حكم مباراة ليفانتي

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قلقه من إصابة نجم الفريق البلجيكي إيدن هازارد، كما تحدث عن خسارة فريقه أمام ليفانتي، مساء السبت، واللقاءين المقبلين ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وقال زيدان عن إصابة هازارد: ”لدي شعور سيئ إنها ضربة قوية في نفس مكان إصابته السابقة سننتظر الفحوصات وسنرى“.

وعن خسارة فريقه أمام ليفانتي، شدد زيدان: ”لعبنا شوط أول جيد وأضعنا عدة فرص، الهدف هو أهم شيء في كرة القدم، حصلوا على فرصة واحدة في الشوط الثاني وسجلوا منها هدف“.

وأضاف المدرب الفرنسي: ”أضعنا 5 نقاط في لقائين، كانت لدينا فترات جيدة في الموسم لكننا في مواجهتين أهدرنا 5 نقاط“.

وأكد زيدان أن فريقه سيلعب على كل شيء الأسبوع المقبل، موضحا: ”في الأسبوع المقبل سنلعب عن كل شيء، يجب أن نستعيد كل شيء جيد قمنا به لحد الآن ونعود لتحقيق الانتصارات ويجب أن نرفع رؤوسنا من جديد“.

وتحدث زيدان عن سبب ضياع النقاط من فريقه، وقال: ”لقد كان صعبا أن نسجل أهداف، في الشوط الأول لعبنا جيد وقمنا بأشياء جيدة وأضعنا الهدف الذي كان سيكون جيدا بالنسبة لنا، لم نكن نستحق الهزيمة خصوصا أمس“.

وأضاف: ”يجب أن نرفع رؤوسنا بسرعة ومعرفة ما وقع والاستعداد للقاءين المقبلين، أنا غاضب لكون لاعبي قدموا كل شيء على أرض الملعب، إنها فترة سيئة لدينا لقاء مهم الأربعاء ثم في نهاية الأسبوع في الدوري“.

وعن لقاء الكلاسيكو، أشار: ”بعد هذه اللقاءات نعرف أن علينا أن نفوز وسنفعل كل ما في استطاعتنا للعودة في الدوري، لكن قبل ذلك لدينا لقاء مهم الأربعاء ونعرف أهمية اللقاءين“.

راموس يهاجم الحكم

من جانبه، هاجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أليخاندرو خوسي هيرنانديز، حكم لقاء فريقه أمام ليفانتي، وذلك على خلفية عدم إعلانه عن ضربتي جزاء وتوجيه إنذارا له رغم كونه تلقى بدوره عدة تدخلات عنيفة لم يتم معاقبتها.

وقال راموس عن هزيمة ريال مدريد: ”إنها ليلة سيئة، أقول إنها المراحل المهمة من الموسم ويجب أن نطوي الصفحة، أضعنا نقاطا هنا والفوارق قليلة في الدوري كل خطأ يكلفك الكثير هناك عدة أشياء في اللقاء سنحاول تقييمها“.

وتحدث عن التحكيم، قائلا: ”لا أحب أن أتحدث دائما عن التحكيم، أقول دائما إنهم بشر ويخطئون، لكن بعض المرات يدخلون الشك في نفسك المعايير تختلف من يوم لأخر، في السوبر الإسباني لمسة يدي كانت غير متعمدة وتم الإعلان عن ضربة جزاء واليوم لمستي يد ولم يتم الإعلان عن أي شيء، لكن مع هذا الحكم لست متفاجئا، الحكام سابقا كانوا محترمين أكثر من الوقت الحالي“.

وأضاف: ”الحكام السابقين كان من الممكن أن تتحدث معهم، القائد هنا من أجل مساعدة الحكام، هل هي غطرسة أو لا“.

وأكد راموس أنه توجه للحكم وسأله، قائلا: ”إنها فضيحة، في نهاية اللقاء توجهت نحوه ووجهت له هذا السؤال إن كان هناك شيء شخصي أنا متمسك بالحقائق في الدقيقة العاشرة توجه لي بإنذار أصفر بعد أن خضعت للضرب بالمرفق والدهس، سألته إن كان لديه مشاكل شخصية نقوم بإصلاحها“.

وأضاف المدافع الدولي الإسباني: ”أنا ذاهب للفوضى قليلا، تقنية حكم الفيديو جيدة وريال مدريد قدم لقاء كبيرا لكننا أضعنا فرصا للتسجيل، أمس فقدنا 3 نقاط ولم نخسر تقنية الفيديو“.

ورفض راموس تحميل مسؤولية هزيمة الفريق للدفاع، مشددا: ”حين تخسر يحملون المسؤولية للدفاع لكنها ليست كذلك، نحن فريق وحاليا يجب أن نعاني من هذه الهزيمة لكن في هذه الفترة يجب أن نكون متحدين في هذا الأسبوع سنلعب دوري الأبطال والدوري الإسباني والموسم“.

وأضاف: ”سنواجه الأمر بحماس، نحن في دوري معقد يجب طي الصفحة ولا وقت للحداد، أسبوع سحري يقترب وعلينا أن نظهر من نحن، اتخاذ خطوة عملاقة ضد مانشستر سيتي وفي الكلاسيكو“.

كما تأسف راموس لإصابة إيدين هازارد وتمنى أن يعود بسرعة، مشددا: ”آمل أن يعود في أسرع وقت، حين يكون جيدا فهو جيد جدا، نأمل أن لا تكون الإصابة أسوأ من الأولى“.