ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي ويترك برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد ضربة قوية في الدوري الإسباني بالسقوط أمام مضيفه ليفانتي بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ25، مساء السبت.

وأضاع لاعبو ريال مدريد العديد من الفرص طوال المباراة، وخاصة الثنائي كريم بنزيما وإيدين هازارد.

وتعرض هازارد لإصابة جديدة، ليغادر المباراة في 67 ويصبح مهددا بالغياب أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وسجل خوزيه لويس موراليس هدف الفوز لأصحاب الدار في الدقيقة 79، بطريقة غاية في الروعة من زاوية صعبة.

وفقد ريال مدريد بذلك صدارة الليغا لمصلحة غريمه برشلونة قبل صدام الكلاسيكو مباشرة، حيث تجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ليفانتي رصيده لـ32 نقطة في المركز العاشر.