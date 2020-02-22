هدف مباراة ليفانتي وريال مدريد.. ”الميرنغي“ يتأخر 1-0 (فيديو)

سجل خوسي لويس موراليس الهدف الأول لفريق ليفانتي في شباك نظيره ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ليفانتي 1 × 0 ريال مدريد | هددددددددددددددددددف موراليسسسس ????#LevanteRealMadrid

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/4HAcFbwFkc — ???? (@goal586) February 22, 2020

وستكون مباراة اليوم هي الأخيرة للريال قبل قمة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل.

ويتسلح ”الملكي“ برقم قياسي على كل أندية ”الليغا“، بصفته أفضل فريق خارج ملعبه في المسابقة، حيث خاض 12 مباراة بعيداً عن سانتياغو برنابيو وحقق 7 انتصارات، 4 تعادلات، ومني بهزيمة واحدة، وجمع 25 نقطة، ويأتي بعده إشبيلية (20 نقطة)، وبرشلونة وخيتافي (18 نقطة لكل منهما).

وأكد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن فريق المدرب زين الدين زيدان هو أيضاً صاحب أكبر عدد من الأهداف خارج قواعده، حيث سجل 21 هدفاً، ويأتي على رأس الهدافين بنزيما صاحب 5 أهداف خارج البرنابيو، وراموس بـ3 أهداف، كما يمتلك ريال مدريد أفضل سجل دفاعي كفريق زائر، حيث استقبل 7 أهداف فقط.

ومنذ بداية العام الجاري 2020، حقق ريال مدريد الفوز في كل مبارياته خارج ملعبه بـ“الليغا“، حيث تغلب على كل من خيتافي (3-0)، بلد الوليد (1-0) وأوساسونا (4-1).