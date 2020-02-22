هازارد يخرج مصابا خلال مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي

خرج البلجيكي إيدن هازارد مصابا في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، المقامة بين الفريقين، يوم السبت، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”آس“ فإن هازارد بعد أن خرج بديلاً وضع الثلج على قدمه، موضحة ”هازارد خرج وهو يعرج بسبب إصابة قدمه اليمنى“.

هازارد، عاد مؤخرا من إصابة قوية، حيث تغيب عن الملاعب لـ82 يومًا، بعد احتكاك قوي مع مواطنه توماس مونييه، نجم باريس سان جيرمان.

الكاميرات الناقلة للمباراة، أظهرت هازارد، يغادر ملعب اللقاء، بصعوبة بالغة، بسبب آلام كاحله، كما ظهر على دكة البدلاء، بتعبيرات وجه حزين.

وكان هازارد أضاع فرصة هدف محقق في الدقيقة 52 من المباراة.

وستكون مباراة اليوم هي الأخيرة للريال قبل قمة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل.

ويتسلح ”الملكي“ برقم قياسي على كل أندية ”الليغا“، بصفته أفضل فريق خارج ملعبه في المسابقة، حيث خاض 12 مباراة بعيداً عن سانتياغو برنابيو وحقق 7 انتصارات، 4 تعادلات، ومني بهزيمة واحدة، وجمع 25 نقطة، ويأتي بعده إشبيلية (20 نقطة)، وبرشلونة وخيتافي (18 نقطة لكل منهما).

وأكد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن فريق المدرب زين الدين زيدان هو أيضاً صاحب أكبر عدد من الأهداف خارج قواعده، حيث سجل 21 هدفاً، ويأتي على رأس الهدافين بنزيما صاحب 5 أهداف خارج البرنابيو، وراموس بـ3 أهداف، كما يمتلك ريال مدريد أفضل سجل دفاعي كفريق زائر، حيث استقبل 7 أهداف فقط.

ومنذ بداية العام الجاري 2020، حقق ريال مدريد الفوز في كل مبارياته خارج ملعبه بـ“الليغا“، حيث تغلب على كل من خيتافي (3-0)، بلد الوليد (1-0) وأوساسونا (4-1).