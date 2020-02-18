شقيق هازارد يتوعد توماس مونييه قبل مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

داعب ثورغان هازارد، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، وشقيق إيدن هازارد، لاعب وسط ريال مدريد، مواطنه البلجيكي توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان، وهدده بالانتقام؛ نظرا لأنه كان سببا في أذى شقيقه.

ويستضيف دورتموند الفريق الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما يحتاج الألماني توماس توخيل المدير الفني للنادي الفرنسي، الذي درب دورتموند لمدة موسمين قبل الانتقال إلى باريس، إلى خطة لإيقاف هجوم الفريق الألماني الرائع الذي أحرز 22 هدفا في خمس مباريات في الدوري هذا العام.

وتسبب مدافع باريس سان جيرمان في إصابة إيدن الشقيق الأكبر لثورغان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال مباراة سان جيرمان وريال مدريد في دور المجموعات بالبطولة ذاتها.

وقال ثورغان في تصريحات نقلتها صحيفة ”Le Soir“ البلجيكية الناطقة بالفرنسية، يوم الثلاثاء، ضاحكا: ”سأنتقم لأخي، لقد أضر مونييه بأخي“.

وأضاف ثورغان: ”إذا وجه لي توماس منييه ضربة، فسأردها؛ أنا لست مثل إيدن. لكن حقا، أعلم أنه لا يريد أن يؤذيه. عندما ترى الإصابة سترى أنها خطأ ولا يمكن أن تتخيل أنه سيغيب ثلاثة شهور عن الملاعب بسببها“.

وعاد إيدن للملاعب، يوم الأحد الماضي، في التعادل بهدفين مقابل مثلهما أمام سيلتا فيغو، لكن ثورغان سيواجه مونييه، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.