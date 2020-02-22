الأرقام تنهار أمام ليو.. ميسي يسجل أرقاما قياسية بالجملة بعد سوبر هاتريك مذهل ضد إيبار (فيديو)

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني في تحقيق إنجاز جديد على مستوى الأرقام بعد أن سجل 4 أهداف ”سوبرهاتريك“ لفريقه في شباك إيبار في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 25 لليغا.

واستعاد ميسي ذاكرته التهديفية بعد أن غاب عن التسجيل في المباريات الأخيرة، ليقود البلوغرانا لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 55 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على ليفانتي مساء اليوم.

ميسي ملك الهاتريك

ونجح ليونيل في تسجيل رباعية في مباراة إيبار التي شهدت تسجيل اللاعب الأرجنتيني للهاتريك رقم 54 في مسيرته، سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو برشلونة، بينما نجح قائد المنتخب الأرحنتيني في تسجيل ”سوبر هاتريك“ للمرة الخامسة في مسيرته بالدوري الإسباني.

كما قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن هاتريك ليونيل ميسي أمام إيبار هو الـ 36 في مسيرته بالليغا الإسبانية.

ويتصدر النجم الأرجنتيني قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ الليغا متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل ميسي 36 هاتريك، مقابل 34 لرونالدو بينما يأتي الثنائي زارا وديستيفانو في المرتبة الثالثة بـ 22 هاتريك لكل منهما.

رقم مميز

ويمتلك ميسي بعد مباراة اليوم أمام إيبار رقماً مميزاً آخر حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في شوط واحد فقط، للمرة الرابعة في مسيرته.

أول هاتريك لميسي في شوط واحد كان أمام آرسنال عام 2010 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما سجل رباعية فريقه في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-1 للبلوغراناـ وكرر ميسي الأمر ذاته في 2011 أمام ريال مايوركا، ثم أمام اشبيلية عام 2013 .

وتعد ثلاثية ميسي في الشوط الأول من لقاء اليوم هي ثاني أسرع ”هاتريك“ في مسيرة نجم الفريق الكتالوني بعد أن سجل أهدافه الثلاثة في 40 دقيقة فقط.

وكان ميسي قد سجل هاتريك أمام مايوركا في 2011 خلال 31 دقيقة فقط علي نفس الملعب.

حاجز الصمت

وكسر ليونيل ميسي بثلاثيته اليوم في شباك إيبار حاجز الصمت التهديفي الذي لازمه طوال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن ميسي أنهى اليوم فترة غيابه عن تسجيل الأهداف بعد 4 مباريات متتالية عجز فيها النجم الأرجنتيني عن هز شباك المنافسين.

وكانت آخر أهداف ميسي أمام ليغانيس في مباراة كأس الملك عندما قاد برشلونة للفوز بخماسية نظيفة.

ويعد هاتريك ميسي في مباراة اليوم هو الثالث له خلال الموسم الجاري، بعد أن سجل ثلاثة أهداف في شباك كل من سلتافيغو ومايوركا.

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