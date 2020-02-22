أهداف مباراة برشلونة ضد إيبار.. 3-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره إيبار، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“ في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني، وهي المباراة الأخيرة قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد في الجولة المقبلة.
الأُسطورة ليو ميسي ♥ #BarçaEibar pic.twitter.com/yQAyu1GvQo
— كيكي سيـ60 ♥ (@FCBEibar) February 22, 2020
هدف ميسي العالمي على ايبار #برشلونة_إيبار #الدوري_الاسباني
— ملخصات واهداف شو (@fcbbr1) February 22, 2020
وفي الدقيقة 38 يسجل ليونيل ميسي الثاني.
ميسيييييييييييييييييييييي ♥
ميسيييييييييييييييييييييي ♥ pic.twitter.com/31moS2ndAl
— كيكي سيـ60 ♥ (@FCBEibar) February 22, 2020
وفي الدقيقة 40 يسجل ليونيل ميسي الثالث و“هاتريك“ له في المباراة.
هاااااااااااتريك ???????? #BarçaEibar pic.twitter.com/4sWeZur8ov
— كيكي سيـ60 ♥ (@FCBEibar) February 22, 2020
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 52 نقطة خلف ريال مدريد صاحب الـ53 نقطة، بينما يصارع نادي إيبار من أجل البقاء بين صفوف كبار الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهبوط.
وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب إيبار بنتيجة 3-0 لمصلحة نادي برشلونة، ويأمل الفريق الكتالوني إنهاء تلك المباراة بأقل مجهود بتحقيق الانتصار من أجل خوضه لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدها بـ3 أيام، والذي سيكون ضد فريق نابولي الإيطالي.