أهداف مباراة برشلونة ضد إيبار.. 3-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره إيبار، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“ في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني، وهي المباراة الأخيرة قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد في الجولة المقبلة.

وفي الدقيقة 38 يسجل ليونيل ميسي الثاني.

وفي الدقيقة 40 يسجل ليونيل ميسي الثالث و“هاتريك“ له في المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 52 نقطة خلف ريال مدريد صاحب الـ53 نقطة، بينما يصارع نادي إيبار من أجل البقاء بين صفوف كبار الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهبوط.

وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب إيبار بنتيجة 3-0 لمصلحة نادي برشلونة، ويأمل الفريق الكتالوني إنهاء تلك المباراة بأقل مجهود بتحقيق الانتصار من أجل خوضه لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدها بـ3 أيام، والذي سيكون ضد فريق نابولي الإيطالي.