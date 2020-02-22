جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على إيبار (صورة)

حقق فريق برشلونة، فوزا كبيرا على ضيفه إيبار، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، من عمر الدوري الإسباني.

أهداف برشلونة الخمسة جاءت عن طريق ليونيل ميسي سوبر هاتريك في الدقائق 14، و37، و40، و87، وآرتور ميلو (89) من زمن المباراة.

برشلونة ارتقى لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، في حين تجمد رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

انتفض برشلونة بعدها عبر نجمه الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 3 أهداف ”هاتريك“ في الشوط الأول.

ميسي افتتح التسجيل في الدقيقة 14، بعدما تلاعب بمدافعي إيبار قبل أن يضع الكرة على يسار حارس إيبار.

وعزز ميسي من تقدم برشلونة بعدما استغل تمريرة أتورو فيدال، ليخترق دفاع إيبار، قبل أن يسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 37.

وأحرز البرغوث الأرجنتيني الهدف الثالث له ولبرشلونة، في الدقيقة 40، بعدما عادت تمريرته لجريزمان إليه، ليسددها مباشرة في الشباك

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الرابع ”سوبر هاتريك“، في الدقيقة 87 من صناعة الوافد الجديد مارتين برايثوايت.

وأتم آرتور ميلو، خماسية برشلونة في الدقيقة 89، بعدما استغل تسديدة برايثوايت العائدة من حارس إيبار، ليسكنها في الشباك.