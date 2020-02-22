”سوبر هاتريك“ ميسي يقود برشلونة لاكتساح إيبار في الدوري الإسباني

اكتسح نادي برشلونة، منافسه إيبار، بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

سجل ليونيل ميسي رباعية كاملة لفريقه على شوطين، حيث أحرز الأرجنتيني ثلاثية في الشوط الأول، في الدقائق، 14، و37، و40 على الترتيب.

في الشوط الثاني، أشرك المدير الفني كيكي سيتين، مارتن بيراثويت، المهاجم الجديد، في الدقيقة 72، بديلا للفرنسي أنطوان غريزمان.

اهداف مباراة برشلونة وايباراً

لايفوتكم سوووووووووووووووبرررر هاترررررررريييييييييك الاسطورة???????????? pic.twitter.com/uS9zFFw0ys — ملخصات واهداف شو (@fcbbr1) February 22, 2020

المهاجم الدنماركي، صنع هدف ميسي الرابع في الدقيقة 87، بينما سدد كرة رائعة في الدقيقة 89، تصدى لها حارس المرمى، قبل أن تعود للبرازيلي آرثور، ليودعها في الشباك بسهولة.

ويتصدر برشلونة، مؤقتا، جدول ترتيب الليغا، برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين كاملتين عن ريال مدريد، الذي يلتقي ليفانتي اليوم السبت.