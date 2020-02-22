 ”سوبر هاتريك“ ميسي يقود برشلونة لاكتساح إيبار في الدوري الإسباني – إرم نيوز‬‎

”سوبر هاتريك“ ميسي يقود برشلونة لاكتساح إيبار في الدوري الإسباني

”سوبر هاتريك“ ميسي يقود برشلونة لاكتساح إيبار في الدوري الإسباني

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اكتسح نادي برشلونة، منافسه إيبار، بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

سجل ليونيل ميسي رباعية كاملة لفريقه على شوطين، حيث أحرز الأرجنتيني ثلاثية في الشوط الأول، في الدقائق، 14، و37، و40 على الترتيب.

في الشوط الثاني، أشرك المدير الفني كيكي سيتين، مارتن بيراثويت، المهاجم الجديد، في الدقيقة 72، بديلا للفرنسي أنطوان غريزمان.

المهاجم الدنماركي، صنع هدف ميسي الرابع في الدقيقة 87، بينما سدد كرة رائعة في الدقيقة 89، تصدى لها حارس المرمى، قبل أن تعود للبرازيلي آرثور، ليودعها في الشباك بسهولة.

ويتصدر برشلونة، مؤقتا، جدول ترتيب الليغا، برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين كاملتين عن ريال مدريد، الذي يلتقي ليفانتي اليوم السبت.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار برشلونة
أخبار نادي برشلونة
الرياضة
برشلونة
تاغ
كرة القدم
ليونيل ميسي
مختارات
نادي برشلونة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث