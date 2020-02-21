تسريب قمصان نادي برشلونة الثلاثة للموسم الجديد (شاهد)

نشر العديد من وسائل الإعلام قمصان برشلونة الثلاثة للموسم المقبل 2020/2021، بعدما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن القميص الأساسي للفريق يتميز بالألوان الشهيرة الأحمر والأزرق والأصفر.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إنه في الأيام الأخيرة تم عرض القميص الجديد على لاعبي الفريق، الذين قاموا أيضًا بالتقاط الصور الأولى له وكان رأيهم إيجابيا بشأنه.

وعادت الخطوط العريضة للقميص مرة أخرى مع أشرطة واسعة، ليشبه قميص الفريق في مواسم 2014-15 و2016-17.

ونشرت الصحيفة كذلك القميصين الثاني والثالث على أن يكون لون القميص الثاني أسود بالكامل مطعما باللون الأصفر الذهبي ومشابها لقميص الفريق مواسم 2011-12 و2013-14.

في حين أن اللون الثالث سيكون ورديًا، إلا أنه في هذه الحالة ليس جديدًا تمامًا، بالنظر إلى أنه في العام الماضي استخدم الفريق الكتالوني مزيجًا بين اللون الوردي والبرتقالي باعتباره القميص الثالث.

Estás serían las tres camisetas del @FCBarcelona_es para la próxima temporada [@plusbarca_] pic.twitter.com/VH4TVxL0vO — Guillermo Arango (@guilloarango) February 21, 2020

وزار وفد من شركة ”نايكي“ الأمريكية مركز جوان غامبر الرياضي لتجربة القمصان الجديدة وعرضها على اللاعبين، وتم تصوير عدة جلسات مع اللاعبين بالقميص يوم الأربعاء الماضي.