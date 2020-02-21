كيكي ستيين: فضيحة إدارة برشلونة والهجوم على اللاعبين لن تؤثر على غرفة الملابس

نفى كيكي سيتيين مدرب برشلونة أن تكون الفضيحة التي ضربت الفريق مؤخرا من خلال مهاجمة شركة تعاقدت معها إدارة الفريق لعدة نجوم سابقين ولاعبين حاليين قد أثرت على غرفة الملابس مؤكدا أن الجميع يركز على مشاكل كرة القدم.

وقال مدرب برشلونة قبل مواجهة إيبار: ”أتفهم أن بالنسبة لكم عدة أشياء قد تؤثر على غرف الملابس، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، أقول بصراحة وجدية، اللاعبون يركزون على مشاكل كرة القدم والبقية لا تؤثر“.

وأضاف مدرب برشلونة: ”اللاعبون مركزون على الفوز واللعب بشكل جيد وما يحبه جمهورنا ولا شيء آخر“.

كما تحدث ستيين عن لقاء إيبار وقال: ”نحن واعون بهذا اللقاء ونعرف أن لدينا 3 أو 4 لقاءات مهمة، والأول هو إيبار يجب الفوز والحصول على 3 نقاط وانتظار ما سيحققه المنافسون، الأهم أن نعزز حظوظنا لما هو قادم“.

وأضاف مدرب برشلونة: ”حتى لو فكرنا أنه لقاء سهل، وليكون كذلك يجب أن نلعب اللقاء بجدية وأن نكون داخل الملعب أكثر قتالية“.

وأكد كيكي ستيين أن الفريق المنافس سبب مشاكل لفريقه وقال: ”أعتقد أن إيبار سيضغط علينا وسيجبرنا على البحث عن حلول مختلفة وكيفية إحباط خطته.“

وأكد ستيين أنه يفكر في لقاء نابولي في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، لكن عليه أولا الانتهاء من لقاء إيبار وقال: ”أفكر في لقاء دوري أبطال أوروبا لكن أريد الفوز بلقاء إيبار وبعده يأتي لقاء نابولي، لن نخبئ شيئا للقاء القادم“.

ووجه كيكي ستيين الدعوة إلى 18 لاعبا للقاء أمام إيبار، من بينهم مهاجم الفريق الجديد الدنماركي مارتن بريثويت، الذي قدمه الفريق يوم أمس.