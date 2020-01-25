ماذا قال كيكي سيتين بعد سقوط نادي برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني؟

اعترف كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أنه يعاني من أجل إيصال أفكاره إلى اللاعبين بعد الهزيمة 2-صفر في ضيافة فالنسيا بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في هزيمته الأولى منذ تعيينه خلفًا لإرنستو فالفيردي منذ أقل من أسبوعين.

وكان برشلونة محظوظًا في عدم التأخر بهدف بشكل مبكر بعدما أنقذ الحارس مارك-أندريه تير شتيغن ركلة جزاء من ماكسي غوميز، لكن فالنسيا تقدم بهدف بعد الاستراحة بعدما وضع جوردي ألبا الكرة بطريق الخطأ في مرماه عقب محاولة إبعاد تسديدة لاعب أوروجواي جوميز الذي أضاف الهدف الثاني في وقت لاحق.

وقال سيتين خلال مؤتمر صحفي بعد استحواذ برشلونة على الكرة بنسبة 73%:“لم يترجم الفريق بعد ما أقوله وربما لا أشرح أنا الأمور بشكل جيد، لا أحد سيحب مستوانا اليوم“.

وأضاف:“لعب فالنسيا بالتزام ولم يترك لنا مساحات، وعلينا تصحيح الكثير من الأمور“.

وكما حدث في الفوز 1-صفر على غرناطة في أول مباراة تحت قيادة سيتين والانتصار 2-1 على إبيزا في كأس ملك إسبانيا، سيطر برشلونة على الكرة لفترات طويلة، لكنه عانى في صناعة الفرص.

وقال سيتين البالغ من العمر 61 عامًا والذي يشتهر بحبه للاستحواذ على الكرة لكنه لم يحصد أي لقب كبير خلال مسيرته:“مررنا الكثير من الكرات لمجرد التمرير ولم نتمكن من التقدم بالشكل الكافي، ولم تعمل الأمور بشكل جيد“.

وأردف:“لم نلعب بشكل جيد خلال الشوط الأول، والشيء الإيجابي الوحيد أننا أنهينا الشوط بنتيجة صفر-صفر، وحاولنا بشكل أكبر خلال الشوط الثاني لكن لم يكن الشوط جيدًا بالشكل الكافي“.

وأكد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، أن أداء ناديه تحسن خلال المباراة، وهناك من الأسباب ما يدعو للتحلي بالإيجابية رغم الهزيمة.

وقال بوسكيتس:“هاجمنا بشكل أكبر بعض الشيء خلال الشوط الثاني ولم نستغل الفرص المتاحة، ونحتاج إلى المحاولة والتأقلم مع أفكار الجهاز التدريبي الجديد“.

واستطرد:“لم تحدث تغييرات ضخمة، لكننا نلعب بأسلوب مختلف، ورغم الهزيمة لعبنا بشكل جيد خلال الشوط الثاني، وسيطرنا على المباراة وصنعنا الفرص من أجل التسجيل، لكن الأهداف هي التي تحتسب في النهاية، واستغل فالنسيا الفرص بشكل أفضل“.

ولا يزال برشلونة يتصدر الدوري، لكنه يتقدم بفارق الأهداف فقط على غريمه ريال مدريد الذي يستطيع انتزاع القمة عندما يلعب في ضيافة ريال بلد الوليد، غدًا الأحد.