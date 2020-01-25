جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام فالنسيا (صورة)

اقتنص فالنسيا انتصارا ثمينا بنتيجة (2-0) على برشلونة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليغا، في معقل الخفافيش ”ميستايا“.

وسجل أهداف فالنسيا، جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وماكسي غوميز في الدقيقة 77.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا ”مؤقتا“، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

ونجح ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48، حيث وصلته كرة عرضية سددها بقوة، لكن الكرة اصطدمت بجوردي ألبا وتحول مسارها إلى الشباك.

وأضاف غوميز الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 77، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء، وسدد على يسار حارس برشلونة تير شتيغن.