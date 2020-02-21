مباراة ليفانتي وريال مدريد.. كيف يواجه زيدان مأزق مباراتي مانشستر سيتي وبرشلونة؟

يدخل نادي ريال مدريد أسبوعا حاسما على الصعيدين المحلي والأوروبي، وهو ما يضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرنغي في مأزق.

ويلتقي ريال مدريد خارج أرضه غدا السبت مع ليفانتي، في المرحلة الـ25 من مسابقة الدوري الإسباني، قبل أن يستضيف على ملعب سانتياغو برنابيو منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم يلعب على ملعبه يوم الأحد 1 مارس أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن زيدان يدرس إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة ليفانتي غدا، حتى يكون لاعبوه الأساسيون على أتم الاستعداد لموقعتي مانشستر سيتي وبرشلونة الناريتين.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”يعاني بعض لاعبي ريال مدريد الأساسيين من الإرهاق الشديد نتيجة تعاقب المباريات، وعلى رأسهم القائد سيرجيو راموس، رافائيل فاران، وكاسيميرو، وتوني كروس، وداتي كارفاخال، وكريم بنزيما، وهو ما يفرض على زيدان إراحة بعضهم أمام ليفانتي، ومنح الفرصة للاعبين آخرين، كي يكون القوام الأساسي جاهزاً للمباراتين الأكثر أهمية أمام السيتي والبلوغرانا“.

وأشارت إلى أنه رغم أن زيدان يضع الليغا بوصفها الأولوية هذا الموسم، فإن جدول المباريات يضعه أمام ضرورة المجازفة، حتى لا يتعرض أحد لاعبيه الأساسيين لإصابة يمكن أن تؤدي إلى غيابه عن مباراتي مانشستر سيتي وبرشلونة.

وتابعت بقولها: ”الأقرب أن يبدأ زيدان مباراة الغد أمام ليفانتي بالمدافع إيدر ميليتاو بدلا من راموس، وناتشو في مركز الظهير الأيمن على حساب كارفاخال، وسيعتمد أيضا على البلجيكي إدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، ولاعب الوسط إيسكو في التشكيل الأساسي للميرينغي“.

وأكدت أن البرازيلي رودريغو يمكن أن يلعب دورا في مباراة ليفانتي.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، بعد تعادله المخيب للآمال على أرضه وبين جماهيره في المباراة السابقة أمام سلتا فيغو 2/2.

وفي اختبار أقل قوة، يخوض برشلونة مباراة على أرضه أمام إيبار غدا السبت، قبل أن يتوجه إلى إيطاليا لمواجهة نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.