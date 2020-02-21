مودريتش يملك مفاتيح مستقبل خط وسط ريال مدريد

يملك لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، مفاتيح مستقبل خط الوسط في ريال مدريد، إذ ينتهي عقده الحالي مع النادي الملكي في 2021، وتعتمد خطط النادي فيما يتعلق بخط الوسط على قرار مودريتش بشأن مستقبله.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2018، اجتذب اهتمام العديد من الأندية؛ بعد تألقه اللافت في كأس العالم وقيادة كرواتيا لاحتلال المركز الثاني بعد الخسارة في النهائي أمام فرنسا.

ومع ذلك، رفض مودريتش كافة العروض وظل في ريال مدريد، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب الموسم الماضي 2018/2019.

وعانى مودريتش في الأشهر الأولى من عودة زين الدين زيدان لقيادة ريال مدريد، لكنه نجح في استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، وحقق أفضل مواسمه من حيث عدد الأهداف، بتسجيله 5 أهداف حتى الآن.

ورغم أنه لم يشارك من البداية في المباريات الكبيرة، مثل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليغا، إلا أن مودريتش عاد إلى التشكيلة الأساسية في نهائي كأس السوبر المحلي أمام أتلتيكو في السعودية، وقاد الفريق للفوز.

وسيكمل مودريتش الصيف المقبل 8 مواسم في ريال مدريد، ومن المرجح أن تصله عروض جديدة للرحيل عن النادي.

خليفة مودريتش

ويتوقف تخطيط ريال مدريد لخط الوسط على قرار مودريتش البالغ من العمر 34 عاما، بالبقاء أو الرحيل، إذ يعتبر الكثيرون أن النرويجي الشاب مارتن أوديغارد خليفة قائد كرواتيا في ريال مدريد.

وينتهي عقد إعارة لاعب الوسط النرويجي لريال سوسيداد العام 2021، وعلى الرغم من أن ريال سوسيداد يثق في بقاء اللاعب معه، إلا أن قرار مودريتش بالبقاء أو الرحيل سيحدد ما إذا كان ريال مدريد سيستعيد أودريغارد مبكرا من سوسيداد أم يجعله يستمر لنهاية فترة الإعارة.

وأوضح أوديغارد أنه يريد أن يلعب دورا رئيسا في النادي الملكي، خاصة أن مغادرة مودريتش المحتملة قد تمهد الطريق لعودته المبكرة.