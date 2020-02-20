خلافات بين ريال مدريد وسيرخيو راموس.. تعرف على التفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن وجود خلافات بين إدارة نادي ريال مدريد الإسباني وقائد الفريق سيرخيو راموس، فيما يتعلق بتجديد عقد الأخير برفقة الميرينغي.

وينتهي عقد راموس، البالغ من العمر 33 عاما، مع ريال مدريد في صيف 2021، أي بنهاية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”آس“ إن إدارة ريال مدريد لم تبدأ مفاوضات ”رسمية“ مع راموس لتجديد عقده حتى الآن، قبل أقل من 18 شهرا على نهاية عقد اللاعب الذي انضم إلى النادي الملكي من إشبيلية في عام 2005.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن التوجه لدى إدارة ريال مدريد هو تجديد عقد راموس لمدة موسم واحد فقط، وهو على العكس من رغبة اللاعب، الذي يريد تجديد عقده لمدة عامين، إذ تمت اتصالات بين الطرفين عبر وسطاء.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد أن مسؤولي الميرينغي يرون أنه لا داعي على الإطلاق للإسراع في عملية تجديد عقد راموس، لأنه سيكون قد وصل إلى الخامسة والثلاثين من عمره في صيف 2021.

وتابعت: ”موقف إدارة ريال مدريد من تجديد عقد راموس واضح للغاية، لا يرون أن تلك المسألة تمثل أولوية، وفي حالة التجديد فإنه سيتم لمدة موسم واحد فقط قابل للتمديد لموسم آخر“.

وحسب الصحيفة، فإن راموس يريد إنهاء مشواره الكروي داخل جدران ريال مدريد، وهو ما أكده في تصريحات سابقة.

وأشارت إلى أن آخر 3 قادة لفريق ريال مدريد رحلوا عن الفريق دون الاعتزال بقميصه، وهم فرناندو هييرو، وراؤول غونزاليس، والحارس إيكر كاسياس.

وقالت إن هييرو وكاسياس رحلا عن ريال مدريد وهما في قمة عطائهما برفقة الميرينغي، وكانا لا يزالان يحتفظان بموقعهما في التشكيل الأساسي، على العكس من راؤول، الذي لم يشارك كثيرا في موسمه الأخير مع الملكي.

ولعب راموس هذا الموسم 30 مباراة مع ريال مدريد، وأحرز خلالها 7 أهداف.

وحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن القيمة التسويقية لراموس تبلغ حاليا 18 مليون يورو، علما بأن أعلى قيمة وصل إليها كانت 50 مليون يورو في عام 2018.