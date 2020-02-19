عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”هالاند يأكل نيمار  ومبابي“.. و“درس لليفربول بنكهة إسبانية“.. و“الفوضى تضرب برشلونة“ (صور)

شكلت لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفوز أتلتيكو مدريد على ليفربول، وخسارة باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند وأزمة ”برشلونة غيت“، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بنتائج الأندية السعودية والإماراتية في دوري أبطال آسيا، وأخبار الأندية السعودية والسوبر المصري في أبوظبي وبحث نادي برشلونة عن مهاجم جديد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام ليفربول 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هذا الهدف هو الكنز“.

كما تحدثت عن فوز بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان في الدور ذاته، وكتبت: ”هالاند يأكل نيمار ومبابي“.

واهتمت بلقاء أتلانتا وفالنسيا في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”سان سيرو مدين لفالنسيا بواحدة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فضيحة ”برشلونة غيت“، وقضية الشركة التي هاجمت معارضي الرئيس وعدة لاعبين من الفريق وكتبت: ”أزمة مغلقة بشكل كاذب“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أتلتيكو يضرب البطل“.

وعن فوز بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان، كتبت: ”هالاند يتكلف بباريس سان جيرمان السيئ“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فضيحة ”برشلونة غيت“، وكتبت: ”فوضى على الشبكة“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هدف ساؤول يتيح الحلم في أنفيلد“.

واهتمت الصحيفة برغبة برشلونة التعاقد مع مهاجم ليغانيس، وكتبت: ”التفاوض مع برايثوايت يتطلب 18 مليون يورو“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”لا تتوقف أبدا عن الاعتقاد“.

كما تحدثت عن لقاء أتلانتا وفالنسيا، وكتبت: ”سان سيرو مدين لفالنسيا بواحدة“.

الصحيفة اهتمت بتقديم ريال مدريد لنجمه الجديد البرازيلي خيسوس راينير، والذي قال: ”سأمنح كل حياتي من أجل ريال مدريد“، وإعلان برشلونة إلغاء عقده مع الشركة التي قامت بمهاجمة معارضي الرئيس وعدة لاعبين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني، وكتبت: ”ظهرهم للحائط“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس، وكتبت: ”ساري – كريستيانو رونالدو: اتفاق من أجل دوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول، وكتبت: ”ساؤول هداف.. سيميوني يحتفل.. وكلوب يتجمد“.

وعن فوز بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان، كتبت: ”هالاند السوبر“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام يوفنتوس بمهاجم مانشستر سيتي البرازيلي غابرييل خيسوس، وكتبت: ”يوفنتوس خيسوس“.

كما تحدثت عن لقاء أتلانتا وفالنسيا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا، وكتبت: ”يوم آسيوي أصفر“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الهلال: ”الهلال يترقب عطيف“، وعن أبها كتبت: ”المنشطات تفاجئ أبها“، وعن الأهلي كتبت: ”السومة يتفوق على الأهلي“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا، وكتبت: ”دموع عين والشارقة نقطة“.

كما تحدثت عن العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقال حكيم زياش لتشيلسي وكتبت: ”الدوري الإنجليزي: بريميرليغ العرب“.

كما اهتمت بالسوبر المصري في ظل فرض الفريقين سرية بشأن تدريباتهما، وكتبت: ”الزمالك تحت الشمس والأهلي خلف الأسوار“.

وتحدثت عن الأولمبياد وكتبت: ”طوكيو 2020 الواقع والأحلام، الأولمبياد أزمة كل 4 سنوات“.

الصحافة البريطانية

الغارديان

تحدثت الصحيفة عن فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وعنونت: ”درس بنكهة إسبانية“، ليفربول محبطون بالدفاع المبالغ فيه من أتليتيكو.

-وتطرقت للحديث عن فريق توتنهام، قائلة: ”أزمة المهاجم“، توتنهام يصدمون بإصابة سون قبل لقاء لايبزغ.

ميرور

ركزت الصحيفة على خسارة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، وعنونت: ”هذا هو شعور الخسارة إذا!“، غير مهزومين في الدوري الإنجليزي، ولكن كلوب يحتاج ليلة دوري أبطال ساحرة أخرى بعد هزيمة مدريد.

-ورصدت الصحيفة تصريحات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن فريقه توتنهام، قائلا: ”الأمور لن تكون أسوأ بعد إصابة سون“.