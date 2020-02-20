ميسي لا يرشح برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا

استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة فريقه من المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم أنه عبر عن حلمه بالفوز باللقب مرة أخرى مع الفريق كما تحدث عن المنافسة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة : “ الموندو ديبورتيفو “ حول دوري أبطال أوروبا :“ أعتقد أن علينا أن نكون مستقرين في المستوى وأن نفهم كل الأفكار الجديدة التي نطبقها وأن نكون أكثر ثقة وألا نرتكب أخطاء غبية كالتي نرتكبها طيلة السنة، وألا نرتكب ما فعلناه في روما وليفربول حيث انفصلنا عن اللعب وفقدنا التركيز في اللقاء، يجب أن نصل لـ100% في كل محاولة للفوز باللقب ”.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا العامين الماضيين بخسارتين كبيرتين أمام روما وليفربول، على الرغم من تحقيقه نتائج كبيرة في مباريات الذهاب.

وأضاف النجم الأرجنتيني حول ما حدث في روما وليفربول : “ في الحقيقة لا، لا أملك أي تفسير لما وقع خصوصا في ليفربول، في روما يمكن أن تحدث مرة وتفاجئك لكن أن تتكرر وبالنظر للنتيجة التي حصلنا عليها وبالطريقة ذاتها التي حدثت قبل ذلك من الصعب تفسير ذلك ”.

وأكد ميسي رغبته في الفوز مرة أخرى بدوري أبطال أوروبا رغم كون الفريق الحالي غير مرشح بالنسبة له وقال :“ أريد أن أفوز مرة أخرى بلقب دوري أبطال أوروبا والمزيد من بطولة الدوري .“

وأضاف :“ إن أردنا الفوز بدوري أبطال أوروبا يجب أن نكبر أكثر، في الوقت الحالي غير كاف المستوى الذي نحن عليه ”.

وتحدث ليونيل ميسي عن الصراع حول لقب الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد وقال :“ في هذه السنة في الدوري الإسباني سواء نحن أو ريال مدريد غير مستقرين ومنتظمين، ضيعنا نقطا كثير وسنقاتل حتى النهاية نحن الفريقين ولا أعتقد أن الكلاسيكو سينهي الصراع حول اللقب ”.

وأضاف نجم برشلونة :“ ستكون هناك لقاءات مهمة بعد الكلاسيكو ولدينا لقاءات خارج الملعب صعبة وهم أيضا، حتى في ملعبك بإمكانك أن تخسر؛ إذ في الجولة السابقة ضيع ريال مدريد نقطا في ملعبه أمام سيلتا وقد يحدث لنا أيضا .“

وأكد ميسي أن الدوري الإسباني هذا الموسم غير منتظم وقال :“ قلت لكم إن نتائج هذا الدوري غير منتظمة وسنقاتل حتى النهاية ”