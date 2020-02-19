أخبار ريال مدريد وبرشلونة: عرض جديد لميسي.. ويوفنتوس يهدد بوغبا

ما زال مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني حديث الصحف العالمية، في ظل التقارير التي تربط بين رحيل ميسي عن البارسا في الموسم الجديد.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار ريال مدريد وبرشلونة وأبرز الأندية الأوروبية الكبرى يوم 19 فبراير 2020:

ميسي يتلقى عرضاً جديداً

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عرضاً جديداً للتعاقد معه، في ظل أنباء رفضه الاستمرار مع البارسا وتجديد عقده، ولكن هذه المرة العرض جاء من فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وفقاً لإذاعة ”راديو كونتيننتال“ الأرجنتينية.

ويرغب النادي الأمريكي في استغلال بند في عقد ميسي يمنحه حق الرحيل بنهاية الموسم لأي فريق غير أوروبي، وأكدت الإذاعة الأرجنتينية أن الفريق الأمريكي يقوده مدرب أرجنتيني وتحدث بالفعل مع والد ميسي.

في المقابل، اقترب برشلونة من حسم صفقته الاستثنائية بدلاً من الفرنسي عثمان ديمبلي بضم الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم ليجانيس، في الصيف المقبل بسداد الشرط الجزائي في عقد برايثوايت وقيمته 18 مليون يورو.

وتمسك مسؤولو برشلونة، وفقاً للتقارير الصحفية الإسبانية، بوضع اتفاق يفيد برحيله دون شرط جزائي بنهاية الموسم حال موافقة برشلونة خوفاً من عدم نجاح التجربة.

على صعيد آخر، أصبح المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي جاهزاً لخوض لقاء برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعافى تماماً من إصابته العضلية التي يعاني منها قبل شهرين.

وأعلن نابولي أن كوليبالي أجرى تدريبات مكثفة وأصبح جاهزاً للمباراة، بجانب الثنائي البولندي أركاديوز ميليك والسيد هيساي.

مرض ثنائي ريال مدريد.. وحكيمي يلمح بالرحيل

غاب ثنائي ريال مدريد الإسباني جاريث بيل ولوكا يوفيتش عن تدريبات الفريق؛ بسبب آلام في المعدة قبل لقاء ليفانتي يوم السبت المقبل بالدوري.

ويفضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وفقاً لصحيفة (ماركا) الإسبانية إراحة جاريث بيل بشكل إضافي قبل لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وفتح النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع بروسيا دورتموند الألماني، الباب أمام رحيله عن ريال مدريد نهائياً وعدم العودة عقب نهاية إعارته.

وقال حكيمي: ”ما أفكر فيه هو المشاركة ومواصلة التطور.. وهنا في ألمانيا يمنحونني هذه الفرصة وهو ما يدفعني للبقاء مع دورتموند“.

يوفنتوس يهدد بوغبا

هدد مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي لاعبه السابق بول بوغبا بعد أن أبدى تردده في العودة للفريق مجدداً، رغم قراره بالرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي وترحيب مدير أعماله مينو رايولا.

وقالت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية إن يوفنتوس يسعى لضم نجم بايرن ميونيخ الألماني اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا وهو ما يتم لتهديد بوغبا بعدم ضمه، خاصة أن النجم الفرنسي يترقب عرضاً غير مضمون من ريال مدريد الإسباني.

وكشف موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي أن المهاجم النرويجي هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني رفض الانتقال إلى يوفنتوس ومانشستر يونايتد خلال انتقالات يناير الأخيرة.

ورفض هالاند لعدم ضمانه فرصة المشاركة أساسياً مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ما جعله يفضل الرحيل إلى دورتموند.

فيليكس يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد

عاد البرتغالي جواو فيليكس إلى تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، ليقترب من التعافي من الإصابة العضلية التي أبعدته عن الملاعب طوال ثلاثة أسابيع.

وأصبح فيليكس جاهزاً لمباراة ليفربول الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا في ظل اقترابه من الجاهزية والتعافي، بينما يغيب الإنجليزي كيران تريبير الذي خضع لجراحة.