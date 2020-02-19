ميسي يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة وأزمته مع بارتوميو

خرج ليونيل ميسي قائد برشلونة عن صمته أخيرا وتحدث عن العديد من المشاكل والنقاط الخلافية مع إدارة النادي في مقابلة حصرية مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أكد خلالها أن برشلونة بيته وعاش فيه أكثر من روزاريو مسقط رأسه، وعلق على تعاون رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو مع شركة لتشوية سمعة بعض اللاعبين وهو منهم.

وقال ميسي في مقابلة استمرت 40 دقيقة ستبثها الصحيفة كاملة يوم الخميس في نسختها المطبوعة وعلى موقععها على الإنترنت مع الصحفيين نوابنا كريستينا كوبيرو وفرناندو بولو إنه سعيد في برشلونة مع عائلته وأبنائه الذين يتدربون في أكاديمية ”لا ماسيا“.

ويرتبط ميسي البالغ عمره 32 عاما بعقد مع برشلونة حتى عام 2021، لكن هناك بندًا يسمح له بالرحيل عن النادي إذا أراد ذلك إلى أي فريق دون شرط جزائي لكنه أكد أنه باق مع النادي الكتالوني.

وأضاف ”أحب برشلونة رغم أنني أفتقد روزاريو كثيراً. هذا منزلي، لقد قضيت هنا فترة أطول مما عشت في الأرجنتين، أحب برشلونة، المكان الذي أعيش فيه، حياة أحبها كثيرا“.

وعن كيفية قضاء يومه في برشلونة قال قائد الأرجنتين ”لحسن الحظ أقضي وقتا طويلا مع الأطفال في المنزل وأتناول معهم ومع زوجتي أنتونيلا الطعام. وبعد ذلك نتحدث عن بعض ما قاموا به خلال اليوم، ثم تناول العشاء والنوم لأن الأطفال الثلاثة يرهقوننا للغاية لذلك نذهب للنوم مبكرا.

”في يومي الثلاثاء والخميس يلعب الأطفال في أكاديمية لاماسيا. حياتنا عادية للغاية لأني أحب الحياة في المنزل إلى جوار أسرتي“.

وعما تردد عن تعاقد برشلونة مع شركة لتشوية سمعة بعض اللاعبين السابقين والحاليين ومنهم هو شخصيا وزميله جيرارد بيكيه والرئيس السابق خوان لابورتا قال ميسي ”كنت في رحلة إلى دبي ولم أكن أعلم بالأخبار، عند وصولي للمطار بدأت الأخبار تصلني، الرئيس اجتمع معنا ليقول لنا نفس الكلام الذي قاله علنا من قبل. قال إنه يملك أدلة ليثبت ذلك، سننتظر ونرى الحقيقة .. لكن أجد أن الموضوع غريب“.

كما تحدث ميسي عن رده على إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي وتصريحاته بشأن تأثير اللاعبين على قرار رحيل المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي وكذلك رأيه في المدرب ذاته وكذلك المدير الفني الحالي كيكي سيتين.

وأيضا فرص برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا ومباراة نابولي الإيطالي المقبلة يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الستة عشر للبطولة وبعدها لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو ومستقبل أنسو فاتي ومدى إمكانية عودة نيمار للفريق وانضمام مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز من إنتر ميلان.

لكن ذلك كله ستنشره الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس على موقعها على الإنترنت والطبعة الورقية من العدد.