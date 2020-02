ليونيل ميسي أول لاعب كرة قدم يحصد جائزة ”لوريوس“

أصبح ليونيل ميسي قائد برشلونة أول لاعب كرة قدم يفوز بجائزة ”لوريوس“ كأفضل رياضي فردي، متساويا مع البريطاني لويس هاميلتون بطل بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد حصوله على نفس عدد الأصوات.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن ميسي فاز لأول مرة بالجائزة بعد ترشحه لها 5 مرات من قبل، ليحسمها في المرة السادسة.

وبات قائد الأرجنتين أول لاعب كرة قدم يفوز بالجائزة في الفئة الفردية، بينما فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالجائزة العام الماضي.

ولم يحضر ميسي البالغ من العمر 32 عاما الحفل الذي أقيم في برلين، لكنه ذكر في كلمة مصورة: ”آسف لعدم تمكني من الحضور في هذا الحدث، كنت متحمسًا جدًا لأن أكون حاضرًا لما يعنيه ذلك لي“.

وأضاف: ”أريد أن أشكر الأكاديمية على هذا التقدير. إنه لشرف كبير لي أن أكون أول لاعب يفوز بها، بالنسبة لي، إنه لمن دواعي سروري الفوز بالجائزة. أود أيضًا أن أشكر زملائي في الفريق وعائلتي“.

وحصل ميسي على الجائزة مناصفة مع هاميلتون الذي تسلمها من الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني السابق لآرسنال في قاعة فيرت في برلين.

وكان يتنافس على الجائزة مع ميسي وهاميلتون كل من رفائيل نادال لاعب التنس الإسباني، ومارك ماركيز قائد الدراجات النارية الشهير، بالإضافة إلى الأمريكي تايغر وودز لاعب الغولف، والعداء الكيني إيلود كيبتشوغ.

”I am honoured to be the first to win this award being a sportsperson coming from a team sport.“

