رقم سلبي يطارد ميسي بعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

فشل النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني وذلك لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بعد غيابه عن هز الشباك في الفوز بهدفين مقابل هدف على خيتافي اليوم السبت.

وتغلب برشلونة على خيتافي ثالث الليغا بفضل هدفين من أنطوان غريزمان بعدما تلقى تمريرة سحرية من ميسي وأضاف سيرجي روبرتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص خيتافي الفارق عن طريق تسديدة قوية من أنخيل رودريغيز في الدقيقة 66 وكان الفريق الزائر قريبا من إدراك التعادل لولا تألق الحارس مارك-أندريه تير شتيغن.

في المقابل صنع ميسي آخر ستة أهداف لبرشلونة في كافة المسابقات ليعوض عدم هز الشباك في آخر أربع مباريات بالدوري.

وغاب ميسي البالغ عمره 32 عاما عن هز الشباك خلال الخسارة من فالنسيا بهدفين نظيفين في 25 من الشهر الماضي وكذلك في الفوز بهدفين مقابل هدف على ليفانتي في ”كامب نو“ حيث تكفل بتسجيل الهدفين الشاب انسو فاتي.

وفي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرض ريال بيتيس سجل سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس والفرنسي كليمو لينغليه وأخيرا في الفوز على خيتافي لم يسجل أفضل لاعب في العالم العام الماضي أي هدف.