برشلونة يتعاقد مع مارتن برايثوايت حتى 2023

أعلنت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني تعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت من ليغانيس ودفع 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده وسيستمر مع الفريق حتى عام 2023.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة سيعلن التعاقد رسميا خلال ساعات وسيتم تقديم اللاعب يوم الخميس لوسائل الإعلام وسيتدرب تحت قيادة المدير الفني كيكي سيتين في اليوم ذاته.

ووقع برايثوايت عقدًا حتى صيف عام 2023 وذلك بناء على طلب مباشر من المدير الفني للنادي الكتالوني بعدما فضله على أنخيل رودريغيز مهاجم خيتافي.

وكانت مشاركة اللاعب في يورو 2020 سببًا آخر وراء قرار برشلونة بالنسبة له. بصرف النظر عن كونه مهاجم أكثر تنوعا بكثير من المرشحين الآخرين، حيث يمكن إعادة تقييم سعره في الصيف في حال تألقه مع منتخب بلاده، وهي حقيقة يمكن أن يستخدمها برشلونة لبيعه والحصول على عائد اقتصادي.

ودفع برشلونة بالفعل الشرط الجزائي إلى ليغانيس وسيتمكن برايثوايت من خوض 14 مباراة متبقية في الليغا مع برشلونة حتى النهاية.

ويرى سيتين أن برايثويت مهاجم متنوع الاستخدامات ويمكنه اللعب في كافة المراكز الهجومية الثلاثة أو رأس حربة صريح أو جناح أيمن وأيسر.

وتأخر دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب بسبب الضجة المثارة حاليا في النادي بعد الإعلان عن تعاقد النادي مع شركة لتشوية صورة بعض اللاعبين الحاليين والسابقين على رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه.

وبدأ المهاجم الدنماركي مسيرته في في نادي إيسبغبرغ في مسقط رأسه ولعب له بين عامي 2013-2009 قبل الانتقال إلى تولوز الفرنسي ولعبه له بين عامي 2013-2017 ومنه تعاقد مع ميدلسبره الإنجليزي ليعود لفرنسا ويلعب مع بوردو موسم 2017-2018 واخيرا إلى ليغانيس 2019-2020.

وسجل مع ليغانيس هذا الموسم ستة أهداف في 19 مباراة بالدوري بينما خاض مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا سجل خلالها هدفين.

وخاض 39 مباراة مع المنتخب الدنماركي سجل خلالها سبعة أهداف وكان ظهوره الأول في الخامس من يونيو/حزيران 2013.

ومنح الاتحاد الإسباني برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد بشكل طارئ مع لاعب بعد أن أعلن النادي غياب المهاجم الفرنسي ديمبلي خمسة أشهر على الأقل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخضع الدولي الفرنسي، الذي انضم إلى زميله المهاجم لويس سواريز في قائمة المصابين، لجراحة في فنلندا الأسبوع الماضي.