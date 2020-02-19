مسؤولو برشلونة يعقدون اجتماعا نهائيا لحسم صفقة برايثوايت مهاجم ليغانيس

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة سيعقدون اجتماعا أخيرا، يوم الأربعاء، لحسم صفقة ضم الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم ليغانيس.

وكانت الإدارة الفنية لبرشلونة قد استقرت على برايثوايت لتعويض عثمان ديمبلي، الذي أجرى عملية جراحية ستبعده لمدة 6 أشهر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يخططون لعقد اجتماع مع نظرائهم في ليغانيس، اليوم الأربعاء، من أجل إقناعهم بالتفاوض بشأن تقليل قيمة انتقال برايثوايت، الذي يملك شرطا جزائيا يبلغ 18 مليون يورو.

وتوصل برشلونة بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب، بعد أن حضر وكيله إلى برشلونة مساء الاثنين، وفي حالة رفض ليغانيس التفاوض على قيمة الصفقة، سيضطر البارسا لدفع الشرط الجزائي.

واستقر كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، بالفعل على برايثوايت، مفضلا إياه على أنخيل رودريغيز، مهاجم خيتافي، في ظل تنوع المراكز التي يجيد فيها، بالإضافة إلى صغر سنه (28 عاما) مقارنة بالآخر (32 عاما).

وكان برشلونة قد حصل على تصريح من اللجنة الطبية لرابطة الليغا، لإتمام التعاقد مع مهاجم، رغم نهاية سوق الانتقالات، بسبب إصابة ديمبلي وغيابه لمدة 6 أشهر.

وبدأ بريثويت (28 عاما)، مسيرته في صفوف إسبيغرغ الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى تولوز وبوردو في فرنسا، ثم ميدلسبره الإنجليزي، قبل أن ينضم لليغانيس على سبيل الإعارة في يناير 2019، بمبلغ 5 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وتعاقد ليغانيس مع اللاعب بشكل نهائي الصيف الماضي، وشارك هذا الموسم في 19 مباراة وسجل 6 أهداف، وفي كأس الملك لعب مباراة وحيدة وسجل هدفين.

وعلى المستوى الدولي، لعب برايثوايت 39 مباراة، وسجل 7 أهداف مع منتخب الدنمارك منذ عام 2013.

ويجيد صاحب الـ28 عاما اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.