أول ضحايا فضيحة رئيس نادي برشلونة

يلتقي جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اليوم مع لجنة المندوبين والتي تضم كبار إداريي الفريق من أجل مناقشة فضيحة التعاقد مع شركة لتشويه معارضي الإدارة من لاعبين وإداريين، والتي فجرت أزمة داخل الفريق.

وتعاقد بارتوميو مع شركة لتلميع صورته لكنها هاجمت مجموعة من معارضي الرئيس وأساطير الفريق والنجمين ميسي وبيكيه.

واجتمع جوزيب ماريا بارتوميو أمس الثلاثاء مع قادة برشلونة لتوضيح موقف إدارته من الأزمة لكن مصادر إعلامية أكدت أن اللاعبين لم يقتنعوا بتوضيحات الرئيس وهاجم بيكيه صحفيا دافع عن الإدارة عبر “ تويتر “ ووصفه بالدمية.

كما يعقد بارتوميو اجتماعا ثالثا مع مجلس الإدارة الجمعة القادم وذلك في محاولة منه لاحتواء الأزمة وعدم تأثيرها على الفريق والإدارة في فترة صعبة يواجه خلالها الفريق الأول لقاءات مهمة في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وحسب تقارير إعلامية كاتالونية فعدة أعضاء في لجنة المندوبين والتي تضم نوابا للرئيس والمدير العام للفريق لا يوافقون على طريقة إدارة الأزمة الحالية كما عبروا عن عدم رضاهم على التعاقد مع الشركة التي كانت سببا فيها وبكونهم لم تتم استشارتهم في القضية.

ومن المحتمل حسب صحيفة “ ماركا “ أن يتخذ الاجتماع الذي سيعقد اليوم قرارات مهمة من بينها إبعاد أحد المسؤولين عن الأزمة في محاولة لتهدئة الوضع.

ومع استقالة المدير المالي للفريق نتيجة الأزمة وتصرف جيرارد بيكيه عبر المواقع الاجتماعية يجد جوزيب ماريا بارتوميو نفسه في وضعية صعبة تفرض عليه التدخل بسرعة في محاولة للسيطرة على الموقف قبل أن يخرج عن السيطرة ويؤدي ثمنها باستقالة مبكرة تبعده عن تسيير الفريق قبل نهاية ولايته.

وبحسب الصحفي الإسباني لويس ماسكارو محرر صحيفة سبورت المقربة من برشلونة فإنه بعد اجتماع اليوم سيقوم الرئيس بارتوميو بإقالة نائبه ويده اليمنى خاومي ماسفيرير ليكون أول ضحايا الفضيحة الإدارية التي أصبحت حديث وسائل الإعلام حول العالم.