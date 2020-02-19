أزمة جديدة تضرب نادي برشلونة والدعوة لاجتماع مجلس إدارة طارئ

كشفت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية عن دعوة مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة بارتوميو لاجتماع طارئ للمجلس مساء الأربعاء.

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه صحيفة ”التراينغل“ الإسبانية، يوم الأربعاء، عن استقالة المدير المالي لنادي برشلونة، مونتسيرات فونت، من منصبه نتيجة للجدل والتوترات التي شهدها النادي خلال الساعات القليلة الماضية حول خزينته المالية متنصلا من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه.

فيما قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، نقلا عن مصادرها في الإدارة، إنه لا توجد أي علاقة لاستقالة المدير المالي مونتسيرات فونت بالأحداث الأخيرة، وإن فونت أبلغ الإدارة في شهر يناير قراره بالرحيل بعد قبوله عرضا احترافيا خارج البارسا.

ويعيش نادي برشلونة أزمات متتالية منذ مطلع العقد الجديد سواء على الصعيد الرياضي أو الصعيد الإداري، بدأت بالإطاحة بالمدرب إرنستو فالفيردي والطريقة السيئة في إقالته ورفض تشافي هيرنانديز تولي المهمة في منتصف الموسم ومن ثم تعيين المدرب كيكي سيتين، وأيضا فشل الفريق في الحفاظ على صدارة الليغا الإسبانية وخروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي.

كما تعرض بعض عناصره المهمين للإصابات وأبرزهم لويس سواريز وعثمان ديمبلي وجوردي ألبا، وفشلت إدارته في استقطاب مهاجم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي، ثم الجدل الذي حدث بين ليونيل ميسي والسكرتير التنفيذي إريك أبيدال، ثم اختراق حسابات النادي على موقع تويتر.