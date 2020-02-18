بسبب نيمار.. سانتوس البرازيلي يطالب برشلونة بدفع 4.5 مليون يورو

طالب سانتوس البرازيلي برشلونة بدفع 4.5 مليون يورو لعدم إقامة مباراة ودية معه ضمن الاتفاق معه للتعاقد مع نيمار في 2013.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن سانتوس أرسل فاكسا إلى النادي الكتالوني يطالبه فيه بدفع هذا المبلغ نظرا لعدم إجراء المباراة المتفق عليها في عقد انتقال نيمار من النادي البرازيلي إلى برشلونة.

وكان من المقرر إقامة هذه المباراة بعد بضعة أشهر فقط من انضمام المهاجم البرازيلي إلى النادي الكتالوني، لكن لم يتم إقامتها حتى الآن.

وأمهل محامو سانتوس من خلال الفاكس الذي تم إرساله نهاية الشهر الماضي برشلونة خمسة أيام لدفع المبلغ المطالب به قبل ”اتخاذ خطوات تصعيدية أكبر عبر القانون وفقا للعقد بين الناديين“.

وهذه ليست المواجهة القانونية الوحيدة بين الطرفين بخصوص نيمار إذ إنه في يونيو/حزيران الماضي وافقت المحكمة على تداول القضية المفتوحة أمام المحاكم في برشلونة بناء على شكوى قدمتها شركة DIS التي تمتلك جزءًا من حقوق اللاعب البرازيلي.

ورحل نيمار عن برشلونة في 2017 إلى باريس سان جيرمان بعد دفعه 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده وحاول النادي الكتالوني استعادته الصيف الماضي لكن النادي الفرنسي رفض.

ومن المتوقع أن يحاول برشلونة مجددا الصيف المقبل في ظل رغبة نيمار في العودة رغم المشاكل القانونية مع اللاعب.

وكان الاتفاق وشيكا بين الطرفين لتجنب صراعهما داخل قاعات المحاكم قبل أن ينهار في اللحظة الأخيرة ليستأنف نيمار دعواه القضائية ضد ناديه السابق.

ويطالب نيمار البالغ عمره 28 عاما برشلونة بالحصول على 26 مليون يورو (30.69 مليون دولار) هي قيمة ”مكافأة الولاء“.

وعلى الجانب الآخر أقام برشلونة دعوى ضد المهاجم طالبه بالحصول على 8.5 مليون يورو كأضرار ورد ”مكافأة الولاء“ التي دفعها النادي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.