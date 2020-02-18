بيريز: التعاقد مع البرازيلي رينيه جزء من رؤية ريال مدريد للمستقبل

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إن التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي البرازيلي رينيه يؤكد رغبة النادي في ضم المواهب الشابة الواعدة عبر العالم.

وانضم رينيه (18 عاما) من فلامنغو في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 30 مليون يورو (32 مليون دولار)، وهو ثالث لاعب برازيلي صاعد ينضم إلى ريال مدريد في آخر عامين بعد فينيسيسوس جونيور في 2018 ورودريجو العام الماضي. ومثل فينيسيوس ورودريجو سيبدأ رينيه مسيرته مع ريال في الفريق الثاني كاستيا وسيأمل في السير على خطى مواطنيه للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.

وقال بيريز خلال تقديم رينيه لوسائل الإعلام والجماهير على ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم: ”يهتم النادي بضم لاعبين سيصبحون نجوم المستقبل. ‬وتابع: ”نرحب اليوم بلاعب فاز بكأس ليبرتادوريس مع فلامنجو أحد أكبر الأندية في العالم وهو في الـ18 من عمره“.

وقال رينيه وهو يغالب دموعه: ”السعادة لا تسعني اليوم لأني حققت واحدا من أحلام طفولتي. أرغب في أن أصبح جزءا من تاريخ هذا النادي العظيم“.

ويخضع برنابيو لعملية تجديد شاملة بقيمة 525 مليون يورو، وقال بيريز إن ريال مدريد يتطلع للمستقبل داخل وخارج الملعب.

وأضاف: ”يتم إعادة بناء هذا الاستاد بوتيرة سريعة تستشرف المستقبل، مع رغبتنا في بناء أفضل استاد في القرن 21، نحن ملتزمون بتطوير أفضل المواهب للمستقبل. ليس من السهل العثور على موهبة لكي تصبح من أساطير ريال مدريد“.