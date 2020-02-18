رينيير خيسوس لاعب ريال مدريد الجديد يتحدث عن.. مركزه المفضل والتعلم من زيدان وكريستيانو رونالدو

أعرب رينيير خيسوس، لاعب ريال مدريد الجديد، عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص النادي الملكي، بعد انضمامه من فريق فلامنغو البرازيلي.

وقال خيسوس في أول مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: ”أنا مسرور بالاستقبال الذي شاهدته، أنا مستعد للعب يوم الأحد“.

وأضاف: ”سأبذل قصارى جهدي وسأقدم حياتي لهذا النادي، إنه حلمي منذ أن كنت صغيرا، ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، إنه حلم أصبح حقيقة، أنا ذاهب لإعطاء كل ما عندي“.

وتابع: ”عندما يتصل بك ريال مدريد، أنت تشعر بسعادة لا يمكن وصفها، لقد اتصل بي والدي ولم أكن أعرف ماذا أفعل.. لقد بكيت، في البرازيل ريال مدريد هو شيء عملاق“.

وأردف: ”أي لاعب أنظر إليه في الفريق؟ كل اللاعبين، أفضل اللاعبين موجودون في ريال مدريد، أتذكر مشاهدة كريستيانو كنت صغيرا عندما أظهر لي والدي مقاطع فيديو لزيدان لكنني حاولت نسخ ما رأيته، أشكر أختي ووالدي ووالدتي، أنا هنا لأشكرهم“.

وشدد: ”زيدان يُنظر له كمثل أعلى في ريال مدريد كما أن هناك الكثير من اللاعبين الذين يجب عليك التعلم منهم، يجب أن أتعلم الكثير، ريال مدريد هو الأفضل في العالم، أنا أعرف طبيعة الضغط هنا ولكن هذا هو حلمي وأصبح حقيقة، لن أتوقف حتى أظهر ما أنا عليه“.

وأردف: ”كاكا هو مثل أعلى برازيلي، لقد رأيته يلعب كثيرا، أنا أحاول أن ألعب داخل منطقة العمليات وأن أمرر الكرات وأن يكون هناك تواصل مع زملائي في الفريق، التقيت بالفعل بكاكا وقدم لي نصيحة جيدة، لقد كان أيضا جزءا من هذا النادي وأنا أريد أن أحقق أداء جيدا“.

واستطرد: ”أحب اللعب في الهجوم، على اليمين أو اليسار أو في المنتصف، ما يقوله المدرب سأفعله، لم تتح لي الفرصة للتحدث مع زيدان بعد، أنا لاعب كرة قدم في ريال مدريد وسأفعل ما يريده النادي، أنا هنا لمساعدة هذا النادي“.

”والدي هو بطلي الأكبر. إنه يستحق أن يكون هنا. إنه واحد من أكبر مشجعي ريال مدريد.. لقد دعمني كثيرا والجميع يمتدحه، إنه شخص عظيم.. لقد فعل كل شيء من أجل أن أكون هنا، إنه أكبر مثل أعلى لي“.

وعن البرازيليين الموجودين بالفريق؟.. أشار: ”إنهم لاعبون كبيرون للغاية، بالأمس كنت في منزل فينيسيوس جونيور، وهو صديقي، أنا متأكد من أن جميع البرازيليين سوف يساعدونني كثيرا، أنا مستعد لاغتنام الفرص“.