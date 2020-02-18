ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو لضم نجم وسط أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يريد التعاقد مع بديل البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب، حيث أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي رغبته في تعزيز صفوف الفريق بلاعب يجيد أداء الأدوار الدفاعية.

وقال موقع ”غانا ويب“ إن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني توماس بارتي، نجم وسط أتلتيكو مدريد، بداية من الموسم المقبل.

وأشار الموقع، في تقرير نقلا عن معلومات في الإعلام الإسباني، إلى أن زيدان معجب للغاية بإمكانات توماس بارتي، ويرى أن ريال مدريد يحتاج إلى لاعب بمواصفات بارتي، 26 عاما، سواء في إجهاض هجمات المنافسين، أو بناء الهجمات، إضافة إلى التسديد البعيد على المرمى.

وأكدت التقارير أن زيدان يمكن أن يستغل بارتي في مركز لاعب الوسط المدافع، وكذلك الظهير الأيمن، حيث يملك اللاعب المرونة التكتيكية التي سمحت لمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني باستغلاله في العديد من المراكز.

وتابع: ”من الصعب أن يتخلى أتلتيكو مدريد عن نجمه توماس بارتي، إلا أن ريال مدريد يصر على إتمام الصفقة، ورصد لها 60 مليون يورو“.

ولعب بارتي 31 مباراة رفقة أتلتيكو مدريد هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفا، علما بأن عقده مع الروخي بلانكوس ينتهي في صيف 2023.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء مع نادي ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بملعب ”واندا متروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد.

إلى ذلك، رصدت تقارير صحفية خطة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.

ويرى مسؤولو برشلونة أن مارتينيز سيكون البديل المثالي للنجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز في هجوم البلوغرانا خلال المستقبل القريب.

وينتهي عقد سواريز، 33 عاماً، في صيف 2021، ولم يتم تجديد العقد حتى الآن، في ظل إصابة ”البيستوليرو“، التي ستبعده عن الملاعب حتى أبريل المقبل.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن العلاقات بين مسؤولي برشلونة وإنتر ميلان طيبة للغاية، ويمكن أن تساهم في الوصول إلى اتفاق حول صفقة لاوتارو مارتينيز بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الموقع الإيطالي، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن إدارة الإنتر تريد الحصول على 150 مليون يورو مقابل بيع لاوتارو مارتينيز، في حين أن مسئولي برشلونة يرغبون في تقسيط صفقة المهاجم الأرجنتيني على دفعات مع وجود حوافز إضافية، بنفس الطريقة التي تعاقد بها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع البرتغالي خواو فليكس من بنفيكا مطلع الموسم الجاري.

وتابع: ”في حالة موافقة إدارة إنتر ميلان على مبدأ تقسيط ثمن صفقة لاوتارو مارتينيز، فإنه من المؤكد أن العملية ستتضمن انتقال أحد لاعبي البارسا إلى صفوف النيراتزوري، وهو على الأرجح التشيلي الدولي أرتورو فيدال، الذي كان الإنتر يريد ضمه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية“.

وقال التقرير إن نادي ريال مدريد لم يتفاوض حتى الآن بشكل رسمي لضم لاوتارو مارتينيز إلى صفوفه، وأن كل ما حدث هو بعض الاتصالات غير المباشرة مع مديري أعمال نجم التانغو، دون فتح أي قناة اتصال رسمي مع إدارة إنتر ميلان.