أقوى المرشحين.. نادي برشلونة يقترب من التعاقد مع مهاجم دنماركي

دخل مارتين برايثوايت مهاجم نادي ليغانيس قائمة المرشحين للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، الذي حصل على تصريح من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاقد مع مهاجم خارج سوق الانتقالات الشتوية، التي أغلقت أبوابها يوم 31 يناير الماضي.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إلى أن الدنماركي الدولي برايثوايت، البالغ من العمر 28 عاما، أصبح أقوى المرشحين لارتداء قميص برشلونة الذي يعاني بشدة من نقص المهاجمين؛ في أعقاب إصابة الأوروغواياني لويس سواريز ثم الفرنسي عثمان ديمبلي.

وتابعت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين،: ”يستطيع نادي برشلونة التعاقد مع برايثوايت مقابل 10 ملايين يورو فقط، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو النادي الكتالوني ملائما لإتمام الصفقة، في ظل الأوضاع المادية التي أعاقت الفريق عن ضم مهاجم من العيار الثقيل في سوق الانتقالات الشتوية الماضية“.

وشارك برايثوايت هذا الموسم في 27 مباراة، أحرز 8 أهداف وصنع هدفا آخر، ويرتبط بعقد مع ليغانيس يمتد إلى صيف 2023.

ولعب برايثوايت لأندية تولوز وبوردو الفرنسيين، وميدلسبره الإنجليزي، وانتقل إلى ليغانيس مطلع الموسم الجاري مقابل 9 ملايين يورو.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن برشلونة استبعد مهاجم نادي خيتافي أنخيل رودريغيز من حساباته، مع وجود مهاجم ”سري“ على طاولة البلوغرانا سيتم إعلان التعاقد معه قريبا.

ويستطيع برشلونة التعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري الإسباني أو مهاجم حر غير مرتبط بعقد مع أي ناد آخر، بعد الإصابة التي تسببت في إبعاد ديمبلي عن صفوف الفريق لنهاية الموسم.