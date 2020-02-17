شاهد نماذج لمنشورات الشركة المستأجرة لتشويه صورة معارضي إدارة برشلونة.. الهجوم طال أنتونيلا زوجة ميسي (صور)

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، عن بعض المنشورات التي دعمتها إدارة نادي برشلونة عبر تعاقدها مع إحدى الشركات التي تدير صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهاجم اللاعبين ورموز النادي من معارضي الإدارة الحالية.

وكشف أحد المنشورات أن الشركة تمادت بمهاجمة أنتونيلا زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة، أن بارتوميو، رئيس برشلونة، وحاشيته يستخدمون هذه الشركة لتلميع صورتهم، فبعد كل نكسة تقوم الشركة بابتكار قضية تشوش الرأي العام الكتالوني، مثل ”تخلي بيكيه عن القضية الكتالونية“ و“تشافي تم شراء ذمته بأموال قطر“ أو أن ميسي لا يريد تجديد عقده ثم مهاجمة زوجته بحياتها الشخصية.

وقالت مصادر من داخل النادي لكادينا سير إن تلك الشركة هدفها نشر أخبار إيجابية عن النادي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت أن نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، يستعين بإحدى الشركات منذ عام 2017؛ لتعمل على تشويه صورة بعض اللاعبين ومعارضي الرئيس، خاصة الرئيس السابق خوان لابورتا.

وقالت محطة ”كادينا سير“ الإذاعية، إن برشلونة يتعاون مع شركة لتشويه سمعة نجوم الفريق واللاعبين السابقين والمرشحين للرئاسة، والدفاع عن بارتوميو ومجلس إدارته.

وطالب المرشح لرئاسة برشلونة فيكتور فونت من إدارة بارتوميو بإصدار بيان حول الأمر مشيرا إلى أن الأمر ”خطير جدا“.

ووفقا للعديد من التقارير التي تم الكشف عنها عبر محطة ”كادينا سير“، تم التأكيد على أن النادي يعمل مع شركة I3 Ventures، وهي الشركة التي أنشأت وتدير عشرات الحسابات على موقعي فيسبوك وتويتر، وتم إنشاؤها لمهاجمة بعض العناصر المنتمية للنادي الكتالوني.

ومن بين المعرضين للهجوم في برشلونة: القائد والهداف التاريخي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وبيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز وكارليس بويول وخوان لابورتا وفونت وبينيديتو وروريس وتورا وكارليس بويغديمونت زعيم إقليم كتالونيا السابق، وجماعة تسونامي الديمقراطية المطالبة بالاستقلال.

وقال الصحفي بجريدة سبورت خوان فيلاس إما أن يخرج بيان من الإدارة حول ما نشر عن تلك الشركة أو تخرج استقالات وإقالات.