نادي برشلونة يحصل على موافقة رسمية للتعاقد مع بديل لعثمان ديمبلي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم منحها الضوء الأخضر لنادي برشلونة للتعاقد مع بديل للمصاب الفرنسي عثمان ديمبلي.

وبعد أن حصل البارسا، اليوم الاثنين، على إذن التوقيع مع لاعب جديد، فإن أمام إدارته مهلة 15 يوما فقط لإجراء هذا التوقيع.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية عن مهاجم برشلونة الجديد الذي تسعى الإدارة للتعاقد معه في الأيام المقبلة من أجل تعويض إصابة عثمان ديمبلي في أوتار الركبة.

وكان نادي برشلونة ينتظر قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم النهائي بشأن الصفقة الهجومية الاستثنائية، وفقا للوائح الرسمية للمؤسسة الأعلى لكرة القدم في البلاد.

وتنص اللوائح على إمكانية تعاقد النادي مع صفقة استثنائية خارج فترات القيد من أي نادٍ من الدرجات في البطولات الإسبانية المختلفة في فترة زمنية أقصاها 30 يوما في حالة إصابة أحد اللاعبين وغيابه لفترة تصل إلى 6 أشهر.

OFICIAL La LFP autoriza al Barcelona a fichar un nuevo jugador al considerar la lesión de Dembelé de larga duración . !!! — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 17, 2020

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن الصفقة الهجومية ليست آنخل رودريغيز مهاجم خيتافي أو حتى لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو ألافيس، كما أكدت بعض التقارير في الفترة الماضية.

ولكن، استقرت الإدارة الفنية في برشلونة على التعاقد مع مهاجم ليجانيس، مارتن برايثوايت، الذي يبلغ من العمر 28 عاما ويستطيع المشاركة في مركز الجناح الأيسر.

شارك المهاجم الدنماركي حتى الآن في الموسم الحالي في 19 مباراة ما بين الدوري وكأس ملك إسبانيا، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.

وكان برايثوايت قد انتقل في يناير 2019 من صفوف ميدلسبره إلى ليغانيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي، قبل التعاقد معه نهائيا في الصيف.