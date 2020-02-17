نادي برشلونة يقترب من قرار صادم في صفقة لاوتارو مارتينيز.. ومهاجم ”سري“ على طاولة البلوغرانا

يبدو أن جماهير نادي برشلونة الإسباني ستكون على موعد مع صدمة جديدة، وتلك المرة فيما يتعلق بصفقة التعاقد مع الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت تقارير قد أكدت أن نادي برشلونة اقترب تماما من حسم صفقة لاوتارو مارتينيز في الموسم الجديد، وذلك مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده رفقة إنتر ميلان، والبالغ قيمته 111 مليون يورو.

ولكن صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أشارت إلى أن إدارة برشلونة ترفض تماما الدخول في ”سباق مجنون“ للتعاقد مع مارتينيز، رغم الحاجة الماسة لجهود اللاعب، خاصة أن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، 33 عاما، سيصل إلى نهاية عقده في صيف 2021، ولم يتم تجديد العقد، حتى الآن.

وأشارت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن السباق المحتدم بين عدة أندية أوروبية للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز، لن يدفع البلوغرانا إلى دفع 111 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، حيث ترى الإدارة الكتالونية أن هذا المقابل مبالغ فيه للغاية.

وترغب أندية ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في التعاقد مع مارتينيز في الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة ترفض الاستجابة لرغبات الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني، وعلى رأسها المدير الرياضي إريك أبيدال، في حسم صفقة مارتينيز، لأنها ترى أن هناك ”أولويات“ أخرى في التعاقدات.

وأكدت ”سبورت“ أن رغبة إنتر ميلان في الحصول على لاعبي وسط برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، والكرواتي إيفان راكيتيتش، في صفقة تبادلية تضم لاوتارو مارتينيز، لا تلقى استجابة من إدارة البارسا، التي لا تريد التفريط في اللاعبين دفعة واحدة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن أنخيل رودريغيز، مهاجم نادي خيتافي، ليس هو المرشح الأول للانتقال إلى برشلونة خلال الشهر الجاري، كمهاجم بديل، بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة لم تفاوض خيتافي أو مديري أعمال أنخيل رودريغيز، وأن هناك ”اسما سريا“ مطروحا على طاولة النادي الكتالوني، سوف يتم إعلانه فور انتهاء المفاوضات بشكل رسمي.