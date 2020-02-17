مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. النكسة الدفاعية تعود إلى النادي الملكي

خسر نادي ريال مدريد نقطتين غاليتين في سباق القمة مع المنافس التقليدي برشلونة، بعد تعادله على أرضه وبين جماهيره مع سيلتا فيغو المهدد بالهبوط 2-2 مساء أمس الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة ولا يزال في صدارة الليغا، ولكن بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي انتصر يوم السبت على خيتافي 2-1 بملعب ”كامب نو“.

ودقّت صحيفة ”آس“ الإسبانية ناقوس الخطر بالنسبة لريال مدريد في قادم المباريات، سواء على صعيد الليغا، أو دوري أبطال أوروبا، إذ سيواجه الميرينغي اختبارا صعبا أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 للمسابقة الأوروبية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن دفاعات ريال مدريد التي ساهمت في عودته مرة أخرى إلى قمة الليغا اهتزت مجددا، وأصبحت تمثل عنصر ضعف واضح، وأثرت بصورة مباشرة على النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت: ”خلال المباريات الثلاث الأخيرة اهتزت شباك ريال مدريد 7 مرات، بعد أن خسر الفريق أمام ريال سوسييداد 3-4 في دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، وودع المسابقة، ثم فاز على أوساسونا 4-1، قبل أن يتعادل أمس 2-2 مع سيلتا فيغو، الذي يحتل المركز السابع عشر في المسابقة، ويحاول الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية“.

وأشارت إلى أن تلك الانتكاسة تماثل ما حدث لريال مدريد في بداية الموسم، خلال مباريات فياريال وليفانتي في الليغا، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث اهتزت شباك الفريق 7 مرات أيضا.

ورصدت الصحيفة المدريدية الفترات التي يتعرض فيها الميرينغي لاهتزاز شباكه خلال المباريات، وقالت إن ربع الساعة الأول، ونصف الساعة الأخير من اللقاءات تشهدان ارتباكا دفاعيا واضحا أمام المنافسين، إذ كانت أكثر الفترات التي استغلها لاعبو الأندية الأخرى في تسجيل الأهداف.

وسوف يلعب ريال مدريد السبت المقبل خارج أرضه أمام ليفانتي في الليغا، قبل أن يستقبل مانشستر سيتي بعدها بأربعة أيام في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.